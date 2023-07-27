7 способов поддерживать порядок на кухонной столешнице
Выработате новые привычки.
Кухонная столешница — одно из самых «горячих» мест в доме: здесь беспорядок появляется постоянно и стихийно. Чтобы наконец навести чистоту, попробуйте эти лайфхаки.
Убрать все лишнее
Часто рабочая поверхность на кухне захламляется вещами, которые кажутся очень нужными или, по крайней мере, симпатичными. Здесь располагается бытовая техника и милые сердцу баночки, солонка, подставка под ложки. Они могут идеально вписываться в интерьер, но создают визуальный шум, а значит, и ощущение беспорядка.
Поэтому специалисты клининговых служб предлагают расчистить поверхность, оставив лишь то, чем вы пользуетесь каждый день. Если есть такая возможность, найдите почти для всех предметов место в закрытых ящиках и задвижках.
Разделите поверхность на зоны
Подумайте, где вы нарезаете компоненты, где удобно хранить специи, а где — бумажные компоненты. Так у каждого предмета, который вы оставил здесь после расхламления, появится отведенное место, на которое его можно вернуть сразу после использования. Вещи перестанут мигрировать по столешнице, а глаз легко найдет лишнее, чтобы отправить его в задвижку или ящик.
Используйте разделители
Это могут быть подносы или контейнеры, в которые поместится целая группа предметов. Например, баночки со специями можно разместить в одном контейнере, сахарницу, чай, мед — в другом. При таком способе они будут занимать значительно меньше места на поверхности, к тому же, устранится визуальный шум.
Вертикальные держатели
Они могут быть установлены над рабочей поверхностью, но, если такой вариант вам не нравится, крючки и дополнительные легкие полочки можно установить на внутренней стороне дверей в шкафчиках.
Обзаведитесь специальным контейнером
Поставьте его в один из ящиков, чтобы складывать предметы и вещи, для которых пока нет места. Магнитики из служб доставки, мелочи и сувениры, предметы без пары — все это пусть отправляется в контейнер. А потом, во время уборки вы сможете его разобрать и придумать, куда положить тот или иной предмет.
Привычка
Постарайтесь сразу же убирать вещи на место сразу после использования, не ждите даже пяти минут. Вскоре такие действия войдут в привычку, а столешница станет гораздо опрятнее.
Мусорное ведерко
Конечно, у вас есть ведро для отходов, но приобретите еще одно, чтобы установить его на поверхности и выкидывать мелочи: чайные пакетики, этикетки. Сразу после обеда или приготовления еды опустошайте его.