7 способов поддерживать порядок на кухонной столешнице

Выработате новые привычки.

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Кухонная столешница — одно из самых «горячих» мест в доме: здесь беспорядок появляется постоянно и стихийно. Чтобы наконец навести чистоту, попробуйте эти лайфхаки.

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Убрать все лишнее

Часто рабочая поверхность на кухне захламляется вещами, которые кажутся очень нужными или, по крайней мере, симпатичными. Здесь располагается бытовая техника и милые сердцу баночки, солонка, подставка под ложки. Они могут идеально вписываться в интерьер, но создают визуальный шум, а значит, и ощущение беспорядка.

Поэтому специалисты клининговых служб предлагают расчистить поверхность, оставив лишь то, чем вы пользуетесь каждый день. Если есть такая возможность, найдите почти для всех предметов место в закрытых ящиках и задвижках.

Разделите поверхность на зоны

Подумайте, где вы нарезаете компоненты, где удобно хранить специи, а где — бумажные компоненты. Так у каждого предмета, который вы оставил здесь после расхламления, появится отведенное место, на которое его можно вернуть сразу после использования. Вещи перестанут мигрировать по столешнице, а глаз легко найдет лишнее, чтобы отправить его в задвижку или ящик.

Используйте разделители

Это могут быть подносы или контейнеры, в которые поместится целая группа предметов. Например, баночки со специями можно разместить в одном контейнере, сахарницу, чай, мед — в другом. При таком способе они будут занимать значительно меньше места на поверхности, к тому же, устранится визуальный шум.

Вертикальные держатели

Они могут быть установлены над рабочей поверхностью, но, если такой вариант вам не нравится, крючки и дополнительные легкие полочки можно установить на внутренней стороне дверей в шкафчиках.

Обзаведитесь специальным контейнером

Поставьте его в один из ящиков, чтобы складывать предметы и вещи, для которых пока нет места. Магнитики из служб доставки, мелочи и сувениры, предметы без пары — все это пусть отправляется в контейнер. А потом, во время уборки вы сможете его разобрать и придумать, куда положить тот или иной предмет.

Привычка

Постарайтесь сразу же убирать вещи на место сразу после использования, не ждите даже пяти минут. Вскоре такие действия войдут в привычку, а столешница станет гораздо опрятнее.

Мусорное ведерко