Как вытащить клеща у кошки в домашних условиях

Не всегда кошку можно заставить сидеть дома, особенно если вы живете в загородном доме, а не квартире на самом высоком этаже. Конечно, кошка хочется изучать территорию, дышать свежим воздухом, охотится и просто спать где-нибудь в уютных кустах. Но в теплое время года всегда есть вероятность, что на кошку сядет клещ.
"Рамблер" рассказывает, как аккуратно и безопасно вытащить клеща у кошки и что делать дальше.
Краткая инструкция
- Подготовьте инструменты, которые вам понадобятся: антисептик, перчатки, пинцет обычный или специальный .
- Поставьте кошку на стол или другую устойчивую поверхность, крепко держите, чтобы она не могла вырваться. Если кошка с трудом переносит любые манипуляции, дайте ей предварительно успокоительное. Следуйте инструкции, рассчитывайте дозировку по весу.
- Наденьте перчатки.
- Осторожно обследуйте шерсть кошки, особенно подмышки, вокруг ушей, на шее, на животе.
- Клеща нужно аккуратно захватить пинцетом максимально близко к коже.
- Постепенно и медленно вытягивайте клеща прямо вверх, не делайте резких движений, чтобы не разорвать его и не оставить голову в коже.
- Место укуса обработайте антисептиком.
- Следите за самочувствием кошки, если заметите изменения, покажите кошку ветврачу.
Если вы не уверены, что сможете самостоятельно удалить клеща, обратитесь в ветеринарную клинику.
Клещи - переносчики многих инфекций и паразитов. После укуса клеща кошка может заболеть бабезиозом, эрлихиозом, анаплазмозом и боррелиозом. Основные симптомы: слабость, утомляемость, потеря аппетита, повышение температуры тела, отечность и болезненность в месте укуса. Не доводите до осложнений, регулярно осматривайте кошку и книмательно следите за ее состоянием.
Для того чтобы уберечь кошку от укуса клеща, можно применять следующие меры предосторожности:
- Не гуляйте с кошкой в высокой траве, по лесу и кустарникам.
- Регулярно обрабатывайте кошку специальными препаратами от клещей и блох, например, каплями на холку. Есть также специальные ошейники. Здесь можно посоветоваться с ветеринаром.
- Осматривайте кошки после каждой прогулки, в первую очередь уши, шею, живот и подмышки. Вы увидите либо клеща, либо воспаленное место укуса, если клещ напился крови и отвалился.
- Если вы живете в месте, где очень активны клещи, узнайте у ветеринара, есть ли возможность сделать кошке прививку.
- Если вы живете в загородном доме, обрабатывайте участок средствами от клещей и вовремя подстригайте траву.