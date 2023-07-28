Как вытащить клеща у кошки в домашних условиях

Не всегда кошку можно заставить сидеть дома, особенно если вы живете в загородном доме, а не квартире на самом высоком этаже. Конечно, кошка хочется изучать территорию, дышать свежим воздухом, охотится и просто спать где-нибудь в уютных кустах. Но в теплое время года всегда есть вероятность, что на кошку сядет клещ.

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"Рамблер" рассказывает, как аккуратно и безопасно вытащить клеща у кошки и что делать дальше.

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Краткая инструкция

Подготовьте инструменты, которые вам понадобятся: антисептик, перчатки, пинцет обычный или специальный . Поставьте кошку на стол или другую устойчивую поверхность, крепко держите, чтобы она не могла вырваться. Если кошка с трудом переносит любые манипуляции, дайте ей предварительно успокоительное. Следуйте инструкции, рассчитывайте дозировку по весу. Наденьте перчатки. Осторожно обследуйте шерсть кошки, особенно подмышки, вокруг ушей, на шее, на животе. Клеща нужно аккуратно захватить пинцетом максимально близко к коже. Постепенно и медленно вытягивайте клеща прямо вверх, не делайте резких движений, чтобы не разорвать его и не оставить голову в коже. Место укуса обработайте антисептиком. Следите за самочувствием кошки, если заметите изменения, покажите кошку ветврачу.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно удалить клеща, обратитесь в ветеринарную клинику.

Клещи - переносчики многих инфекций и паразитов. После укуса клеща кошка может заболеть бабезиозом, эрлихиозом, анаплазмозом и боррелиозом. Основные симптомы: слабость, утомляемость, потеря аппетита, повышение температуры тела, отечность и болезненность в месте укуса. Не доводите до осложнений, регулярно осматривайте кошку и книмательно следите за ее состоянием.

Для того чтобы уберечь кошку от укуса клеща, можно применять следующие меры предосторожности: