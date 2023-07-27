Раскрыта оптимальная частота стирки постельного белья

Пододеяльники, простыни, наволочки рекомендуется очищать от грязи не реже одного раза в две недели. В то же время эксперт предупредил, что тем, кто спит без одежды или не принимает душ перед сном, необходимо делать это чаще.

Что касается подушек, то их стоит подвергать стирке не реже одного раза в три месяца. По словам специалиста, данные изделия являются благоприятной средой для размножения пылевых клещей. Кроме того, Исап привел исследование, которое проводилось его компанией. Результаты показали, что за четыре недели эксперимента на наволочке было обнаружено в 39 раз больше бактерий, чем в миске для домашних животных, а на простынях — в 5,4 раза, чем на подставке для зубных щеток.