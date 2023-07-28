Пневмония у кошек: симптомы и лечение

Пневмония – это воспаление легких, сопровождающееся скоплением жидкости, так называемого экссудата, в легких, вследствие чего происходит нарушение дыхания. Она распространена как у молодых котят, так и у пожилых питомцев и не имеет сезонного характера. Пневмония у кошек может проявляться различными признаками, и большинство животных выздоравливает при оказании своевременной и надлежащей ветеринарной помощи. В статье мы подробно расскажем о данном заболевании, его симптомах, диагностике, лечении и профилактике.

Воспаление легких у кошек – главное

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Пневмония – это воспаление легких, сопровождающееся затрудненным дыханием и возникающее по различным причинам.

В основном к воспалительным процессам в легких приводят: вирусные, бактериальные, грибковые инфекции, попадание инородных предметов в органы дыхания.

Выделяют три распространенных вида пневмонии: аспирационная, инфекционная, паразитарная.

Симптомы пневмонии у кошек разнообразны и зависят от степени тяжести болезни: кашель, повышенная температура тела, учащенное дыхание, дыхание с открытым ртом, вялость, отказ от еды и др.

Для лечения в большинстве случаев используются антибактериальные препараты, симптоматическая терапия (внутривенные инфузии, жаропонижающие, противовоспалительные средства и т.д.), в тяжелых ситуациях требуется стационарное лечение.

Для диагностики болезней легких используют анализы крови, анализы на респираторные инфекции,копрологическое исследование, рентген грудной клетки, бронхоскопию и др.

С целью профилактики пневмонии у кота, необходимо ежегодно вакцинировать животных против инфекций, минимум раз в квартал обрабатывать от паразитов, обеспечить питомца сбалансированным кормлением.

Причины заболевания

Все кошки подвержены риску появления этого заболевания, но чаще всего оно встречается у котят, пожилых питомцев или животных с хроническими болезнями, поскольку их иммунная система может быть ослабленной.

Выделяют несколько причин, приводящих к воспалению легких у кота:

Инфекции: бактерии, вирусы, грибки (бордетелла, герпесвирус кошек, калицивирус, микоплазма, хламидия, пастерелламультоцида, аспергиллус, криптококкус)

Паразиты (токсокара, элуростронгилус)

Попадание инородных предметов в дыхательные пути (кормовые или рвотные массы, лекарства, вследствие неправильного их введения и т.д.)

Ослабленный иммунитет, например, у животных с хроническими заболеваниями

Травма грудной клетки, ушибы легкого (например, вследствие ДТП, падения с высоты).

Виды пневмонии

Существует несколько классификаций воспаления легких у животных. По скорости развития заболевания и разнообразия проявления клинических признаков выделяют острую и хроническую форму.

Если пневмония возникает как самостоятельное заболевание, это будет первичная пневмония, а если она появилась вследствие других болезней, например, бронхита, астмы – вторичная.

Площадь повреждения легких при пневмонии может быть разной. По этому критерию выделяют крупозную и сегментарную формы пневмонии. В первом случае воспаление поражает большую площадь органа, а во втором – локальные участки.

Отталкиваясь от причины, приводящей к воспалению, выделяют несколько разновидностей пневмонии.

Инфекционная пневмония

Она возникает в результате заражения организма животного вирусными, бактериальными или грибковыми патогенами. Это наиболее распространенная форма у животных. Зачастую воспаление легких у кошек может являться следствием воспалительных процессов в дыхательных путях, например, бронхах.

Среди вирусных болезней наиболее часто встречаются кошачий калицивироз, герпесвирусная инфекция.

В группе бактериальных инфекций, которые чаще всего возникают в результате осложнений после вирусов или аспирации у кошек, выделяют хламидиоз, микоплазмоз, бордетеллез.

Наиболее распространенной грибковой инфекцией у кошек является криптококкоз.

Аспирационная пневмония

Данный вид повреждения легких возникает в результате непреднамеренного вдыхания или попадания в дыхательные пути различных посторонних веществ, например, рвотные или кормовые массы, лекарственные средства в результате неправильного их введения (таблетки, жидкости) и др. Все они вызывают повреждение прилегающих структур с последующим воспалением легких бактериальной природы.

Помимо случайного попадания различных веществ в дыхательную систему, также этому могут способствовать другие патологии: болезни пищевода (мегаэзофагус, обструкция пищевода), гортани и глотки (брахицефалический синдром, расщепление нёба), системные нейромышечные заболевания.

Паразитарная пневмония

Паразиты также могут вызывать пневмонию у кота. При некоторых гельминтозах (токсокароз, анкилостомоз, эустронгилез) взрослые или личиночные стадии паразитов в процессе своего жизненного развития могут проникать в органы дыхания, вызывая повреждение структур и как следствие воспаление, которое может перейти в пневмонию. Животные могут заразиться гельминтами при потреблении зараженной пищи или экскрементов больных животных.

Симптомы пневмонии у кошек

Воспаление встречается у животных в любом возрасте. Однако, молодые особи чаще страдают от первичной пневмонии, а у взрослых и пожилых животных – чаще возникают пневмонии вторичные и на фоне аспирации.

Пневмонию не всегда легко обнаружить у питомцев, поскольку многие клинические признаки также встречаются и при других патологических состояниях, в том числе и не связанных с органами респираторной системы: болезни сердечно-сосудистой системы, анемия, патологии верхних и нижних дыхательных путей (например, воспаление бронхов), новообразования в грудной полости и т.д. К тому же в каждом отдельном случае симптомы могут проявляться с разной скоростью.

Тем не менее, к наиболее распространенным симптомам воспаления легких у кота относят:

Поверхностное или затрудненное дыхание

Кашель

Булькающие или хриплые дыхательные звуки

Высокая температура

Выделения из носа

Отсутствие аппетита

Тахипноэ

Летаргия

Неопрятный внешний вид

Потеря веса

Цианоз (синюшность) слизистых оболочек.

Диагностика

При подозрении на пневмонию ветеринарный врач собирает анамнез, проводит осмотр пациента, который будет включать в себя термометрию, прослушивание сердца и легких с помощью фонендоскопа, чтобы обнаружить любые аномалии сердца или дыхания.

Может потребоваться серия тестов для подтверждения диагноза и исключения других заболеваний, которые проявляются похожими симптомами.

Гематологический анализ крови , биохимическое исследование сыворотки и определение газов крови позволяют оценить общее состояние здоровья питомца.

При наличии симптомов респираторных патологий всегда проводится рентгенография грудной клетки, которая помогает выявить характерные изменения в легких и сердце для исключения различных патологий.

Для выявления инфекционных заболеваний проводится ПЦР-диагностика. А для поиска паразитов выполняют копрологическое исследование фекалий.

Еще для диагностики пневмонии у кошек применяют бронхоальвеолярный лаваж и бронхоскопию. Для этих целей используется бронхоскоп для исследования дыхательных путей кошки под наркозом, что позволяет ветеринарному врачу оценить внутреннюю поверхность трахеи и бронхов, отобрать материал (слизь, мокроту, биоптаты ) для цитологического исследования и для определения чувствительности к антибиотикам.

Лечение пневмонии у кошек

Одно из самых главных правил для владельцев животных – ни в коем случае не нужно заниматься самолечением! Кроме того, не рекомендуется применять средства народной медицины. Все это может быть не только неэффективным, но и нанести вред питомцу. При обнаружении симптомов важно быстрее обратиться в клинику.

Лечение различных видов пневмонии у кошек в целом будет похожим. Поскольку очень часто вне зависимости от причины развивается бактериальное воспаление, ветеринарный врач использует антибактериальные препараты. При пневмонии, вызванной агентами, отличными от бактерий, дополнительно могут потребоваться противогрибковые или противовирусные препараты. Гельминтозы у кошек лечат противопаразитарными препаратами.

Одним из осложнений может являться пиоторакс – скопление гноя в плевральной полости со вторичной компрессией легочной ткани. Для борьбы с этим проводится дренирование грудной полости.

В большинстве случаев также потребуется симптоматическая терапия, включающая внутривенное введение жидкости, кислородные камеры, жаропонижающие, противовоспалительные препараты. Животным, отказывающимся от питания, применяют стимуляторы аппетита или вспомогательное кормление через питательные зонды.

В дополнении к вышеописанным методам для облегчения отхаркивания выделений из дыхательных путей используют распыление физиологического раствора при помощи небулайзера с купажем несколько раз в день. Купаж или похлопывание выполняется путем сложения рук чашечкой и легкими, ритмичными постукиваниями по обеим стенкам грудной клетки в направлении от позвоночника к грудине и от задней части грудной клетки к передней.

В зависимости от тяжести болезни кошке может потребоваться госпитализация в стационар ветеринарной клиники для тщательного наблюдения и оказания необходимой помощи.

Уход за питомцем

Во время болезни кошке требуется много отдыха. Необходимо создать уютное место, обеспечить доступ к свежей воде и корму. Поначалу можно предлагать влажный корм, чтобы увеличить потребление воды, так как он имеет высокое содержание влаги. К тому же такие мягкие корма могут стимулировать аппетит у питомца, побуждая его есть больше.

Если питомец принимает какие-либо лекарства, необходимо внимательно следовать рекомендациям ветеринарного врача и инструкциям к препарату, чтобы убедиться, что он получает безопасное и эффективное его количество.

Миски для еды и воды у кошки следует часто мыть, а также лоток и игрушки, которые могут быть загрязнены.

Опасность заболевания

При несвоевременной помощи животному пневмония может привести к острой дыхательной недостаточности. Особенно это опасно для молодых животных, поскольку пневмония у котенка может протекать более агрессивно, чем у взрослых кошек.

Также больные животные представляют опасность для окружающих их сородичей, потому что возбудители инфекций могут передаваться при тесном контакте здоровых кошек с больными.

Профилактика пневмонии

Даже если питомец всегда живет только в помещении без контакта с окружающей средой и другими животными, не стоит игнорировать вакцинацию. Это один из главных методов профилактики не только инфекционной пневмонии у кошки, но и других вирусных и бактериальных антигенов.

Это же правило относится к обработке против внутренних и внешних паразитов. Ее стоит выполнять минимум 1 раз в квартал, но можно и чаще, в зависимости от условия обитания животных.

Желательно ежегодно животному проводить диспансеризацию, которая помимо осмотра включает в себя стандартные диагностические исследования: анализы крови, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости. Такие плановые проверки позволят выявить различные заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Диспансеризацию можно сочетать с приходом питомца на вакцинацию.

Стоит преграждать контакт с бездомными животными. На прогулку лучше выводить кошку на шлейке. Следует создать оптимальные условия обитания для питомца. Лучше избегать проветриваний в присутствии кошки, поэтому не стоит размещать лежанку рядом с окном.

Поскольку некоторые инфекционные агенты, вызывающие пневмонию, передаются от животного к животному либо при кашле, либо при прямом контакте со слюной или слизью зараженного питомца, больных особей рекомендуется держать отдельно от других, чтобы предотвратить распространение этих заболеваний. Также следует тщательно мыть руки водой с мылом после контакта с больным питомцем.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какие прогнозы при пневмонии у кошек?