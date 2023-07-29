Как самостоятельно избавиться от блох в квартире

Блохи — это мелкие паразиты, которые питаются кровью млекопитающих. Так что если эти насекомые завелись в доме, совершенно не значит, что кусать они будут только домашних питомцев.

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Блохи питаются кровью, неважно какой — взрослых людей, детей или их питомцев. Тем более, самую большую опасность для человека представляет не сам укус, а риск заразиться через блоху опасными заболеваниями.

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«Лента.ру» выяснила, какие средства помогут быстро и эффективно вывести блох из квартиры и не допустить возможного распространения инфекций.

Как блохи появляются в доме?

Как рассказала в беседе с «Лентой.ру» ветеринарный врач клиники Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева, ошибочно думать, что появление этих насекомых возможно только в частных домах и квартирах, где полы, стены не отличаются чистотой, а воздух пронизан неприятным запахом.

У кошек и собак есть особенность: они могут принести этих паразитов с прогулки, подцепив их на траве, земле или от других животных. Поэтому от заражения не защищены даже полностью домашние животные, — Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт.

Биолог научно-исследовательской лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета Ангелина Желтухина рассказала «Ленте.ру», что, помимо кошек и собак, переносчиками этих паразитов могут стать зараженные предметы или одежда — например, уличная обувь владельцев, вещи из подвала или с чердака, одеяла и подушки.

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Еще одна отличительная черта этих паразитов — невероятная прыгучесть: в первую очередь из-за нее блохи могут даже «переселяться» от соседей по лестничной клетке. Блохи способны очень быстро размножаться, а их яйца и личинки при этом появляются по всему дому: они могут скрываться в коврах, креслах и диванах, одежде и в других предметах. Блохи питаются кровью и размножаются по всему дому до тех пор, пока все насекомые не будут уничтожены.

Чем опасно появление блох?

Появление блох по всему дому опасно не только тем, что они питаются кровью: паразиты могут угрожать здоровью взрослых людей, детей и домашних животных.

По словам Ангелины Желтухиной, этих насекомых в первую очередь отличает то, что они могут стать переносчиками инфекций, а их укусы вызывают зуд и аллергические реакции. Появление блох по всему дому повышает риск возникновения таких заболеваний, как сыпной тиф и дерматит.

Проблема этих паразитов также заключается в том, что они способны переносить яйца паразитических червей. Блохи питаются кровью, а их укусы могут быть болезненными для взрослых, детей и домашних животных. После укусов остаются раздражающие следы на коже, — Ангелина Желтухина, биолог Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

Что касается домашних животных, включая кошек и собак, то для них, как объясняет Желтухина, блохи тоже опасны тем, что переносят десятки различных заболеваний. В первую очередь это кровепаразитарные инфекции.

Какие инфекции переносят блохи Лейкоз — злокачественное заболевание, при котором в кровь попадает большое количество аномальных лейкоцитов. Постепенно они накапливаются в тканях и нарушают работу всех систем организма.

Гемобартонеллез — заболевание кошек и собак, при котором возникает анемия, вызванная воздействием одноклеточных паразитов.

Эрлихиоз — очаговое заболевание, при котором поражаются белые клетки крови, отвечающие за иммунитет.

Анаплазмоз — инфекционное заболевание, которое часто вызывает хромоту, боли в суставах, лихорадку и отсутствие аппетита.

Гельминтоз — группа заболеваний, которые вызывает попадание в организм особых паразитов — гельминтов, то есть плоских, круглых, кольчатоголовых и других червей.

Кроме того, от блох у кошек и собак, а также других домашних питомцев, могут развиться аллергические реакции, алопеция и даже отит.

На то, что у взрослых людей, детей и домашних животных появились блохи, может указывать ряд характерных признаков. В первую очередь, по словам Ангелины Желтухиной, у людей укусы блох могут вызывать высыпания, обычно в области ног и нижней части тела.

Какие симптомы указывают на появление блох в доме:

постоянный зуд;

красные высыпания на коже;

черные точки (фекалии блох) на кроватях, креслах и диванах, одежде или в тех местах, где отдыхает животное.

Что касается домашних животных, то в том случае, если у них завелись блохи, питомцы могут начать активно вылизывать себя, лысеть и чесаться. Именно из-за выматывающего зуда животные становятся очень нервными.

Как самостоятельно обнаружить блох?

В том случае, если есть подозрения на наличие паразитов у питомца, Ангелина Желтухина советует проверить его при помощи специального гребня для блох.

Этот инструмент помогает выявить блох, а также их яйца и личинки на шерсти животного. Гребнем следует пройти по шерсти, особенно в области шеи и спины. В том случае, если будут обнаружены черные точки, можно сделать вывод, что у питомца есть блохи, а также яйца и личинки этих насекомых.

Также можно провести тест с помощью мокрой салфетки: если приложить ее к телу зараженного питомца, от фекалий паразитов она окрасится в коричнево-красный цвет, — Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт.

По словам собеседницы «Ленты.ру», можно также провести специальное обследование в ветеринарной клинике — трихоскопию. Это углубленное визуальное исследование, в рамках которого врач с помощью микроскопа оценивает состояние кожи и шерсти у питомца.

При этом, как отмечает Варфоломеева, дом, который насекомые «облюбовали», в запущенных случаях видно невооруженным глазом. Яйца и личинки, а также взрослых особей блох можно легко обнаружить между ворсинками ковра, в трещинах пола, в складках мебели, в том числе креслах и диванах.

Как вылечить домашнего питомца от блох?

Для лечения домашних животных от блох сегодня доступны различные методы. В частности, существуют шампуни, спреи, капли и ошейники, содержащие препараты, которые уничтожают блох и предотвращают их повторное появление.

Рекомендуется использовать средства для защиты от блох на протяжении всего года, чтобы предотвратить повторное заражение. В некоторых случаях может потребоваться посещение ветеринара для назначения препаратов, принимаемых внутрь, — Ангелина Желтухина, биолог Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

При этом, по словам Анастасии Варфоломеевой, методы лечения подбираются в зависимости от степени заражения. Эффективнее всего — комбинировать капли или таблетки с ошейником. Однако стоит помнить, что животное не будет в безопасности до тех пор, пока в доме не будут выведены абсолютно все насекомые.

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Как вывести блох в доме и квартире?

Анастасия Варфоломеева уточнила, что сегодня существует множество средств для уничтожения блох и их яиц в доме, который насекомые «облюбовали». В частности, эффективный способ избавиться от блох — это применение специализированных средств: инсектицидных спреев, аэрозолей, дымовых шашек или специальных блошиных ловушек. Есть отдельные решения для обработки мягких тканей и мытья полов.

Эксперт отмечает, что, если применяется специальное дезинфицирующее средство, важно соблюдать инструкцию к нему, чтобы не навредить домочадцам или животному. Также рекомендуется регулярно проводить генеральную уборку — пылесосить помещения, не забывая про сбор пыли на коврах, креслах и диванах.

При проведении уборки пылесосом важный момент заключается в том, чтобы после нее в обязательном порядке сразу же утилизировать мешок или очищать пылевой стакан, — Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт.

По возможности стоит провести и влажную уборку. Если же дом, который насекомые «облюбовали», оказался заражен блохами особенно сильно, можно вызвать сотрудников специальной службы для дезинсекции жилых помещений. Только когда все насекомые уничтожены, борьба с блохами может считаться завершенной.

Как эффективно предотвратить появление блох?

Чтобы защитить дом, который насекомые еще не успели заразить, а также предотвратить возможное появление инфекций, переносимых блохами, Ангелина Желтухина советует принимать ряд профилактических мер.

Главный способ профилактики блошиной инвазии у питомцев — это плановая обработка в любое время года. Есть препараты для кошек и собак, грызунов, а также птиц. Схему обработки ветеринары подбирают индивидуально для каждого питомца — с учетом особенностей здоровья животного и самих препаратов, — Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт.

Начинать обработку профилактическими средствами для борьбы с блохами собеседница «Ленты.ру» советует с момента появления животного дома, даже если речь идет о самых маленьких котятах и щенках. При этом стоит помнить, что у каждого средства есть свой срок действия, поэтому владельцы должны соблюдать регулярность в обработке.

Например, многие капли на холку эффективны в течение месяца. В теплое время года особенно важно регулярно обрабатывать питомца, если хозяева берут его на дачу: до, во время и после возвращения домой.

Ангелина Желтухина также рекомендует регулярно проводить гигиенические процедуры для животных — такие, как купание и расчесывание шерсти. Кроме того, питомцам необходимо обеспечивать здоровое питание и регулярно отводить к ветеринару для профилактических осмотров и прививок.

Что касается жилища и окружающей территории, то их важно держать в чистоте: регулярно пылесосьте, стирайте постельное белье и одежду, а также убирайте мусор и листья, где могут скрываться блохи и их яйца, — Ангелина Желтухина, биолог Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

Таким образом, быстрая и эффективная борьба с блохами важна по нескольким причинам. Во-первых, эти насекомые могут быстро размножаться и заражать не только животных, но и членов семьи. Во-вторых, зуд и раздражения после укусов наносят серьезный дискомфорт как животным, так и человеку, но что самое главное — блохи могут вызывать серьезные заболевания у животных и людей и служить переносчиками инфекций.