Компостная яма на даче — очень нужный предмет на садовом участке. Туда можно не только выбрасывать органический мусор, но и делать таким образом удобрения для растений.

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Накрывать компостную яму нельзя — ей нужна влага и воздух. Поэтому этот объект на садовом участке может приковывать внимание и портить внешний вид всего участка. В материале “Рамблера” — о том, как замаскировать компостную яму на даче, чтобы она не портила общий внешний вид участка.

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Живая изгородь

Самый простой способ маскировки компостной ямы — высадить вокруг нее живую изгородь. Для этого подойдут небольшие кустовые розы, жимолость, гортензия, барбарис или бузина. Приобретите небольшие ростки, а в следующем сезоне у вас будут полноценные красивые кусты, которые будут загораживать компостную яму. Не забудьте сделать промежуток для того, чтобы туда могла поместиться телега с компостом.

Вьющиеся растения

Если у вас нет достаточно времени ждать момента выросших кустов, то можно организовать живую изгородь из вьющихся растений. Для этого подойдут кампсис, каприфоль, глициния, девичий виноград и обычный садовый Плющ. Для них нужно будет купить соответствующую изгородь, куда будут прорастать листья. Будьте внимательны: если компостная яма находится в тени, не все растения смогут вырасти в таких условиях. Подбирайте их в соответствии с климатом и местом расположения компостной ямы, которую вы хотите замаскировать.

Растения в подвесных горшках

Можно поставить изгородь, которую будут украшать растения в подвесных горшках. Лучше всего для этой цели выбирать небольшие цветы или зелень, чтобы они не падали. Там же можно располагать те цветы и семена, которые еще не готовы к посадкам. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

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