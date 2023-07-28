Что делать, если разбился градусник: как правильно собрать ртуть

Ртутные градусники обеспечивают высокую точность температуры тела, они не нуждаются в источнике питания и служат долго при условии бережного обращения. При падении или сильном ударе о твердую поверхность термометр может превратиться в горстку стеклянных осколков в окружении ртутных капель. Расскажем, что делать, если разбился градусник, как поступить с пролившейся ртутью и остатками термометра и как обработать помещения, в котором это произошло.

© unsplash.com

Как быть, если разбился градусник в квартире

Видео дня

В носике градусника содержится около 2 граммов ртути — серебристого жидкого металла (температура кристаллизации — минус 38.83 оС). Из разбитого термометра ртуть выливается потоком мелких блестящих шариков. Как только такое случилось, нужно немедленно вывести людей и домашних животных из помещения, плотно закрыть дверь и приступить к подготовке сбора ртути. Важно поддерживать в комнате, где разбился ртутный градусник, прохладу. В холодную погоду надо приоткрыть форточку или створку окна (в откидном режиме) так, чтобы не вызвать сквозняк. Систему напольного обогрева нужно выключить. В летнюю жару ситуация усугубляется, так как чем выше температура воздуха, тем интенсивнее испаряется ртуть. Если в комнате установлен кондиционер, то нужно закрыть окно и выставить на приборе минимальный градус. В помещениях без кондиционирования также следует закрыть окно, плотно задернуть шторы и поставить таз с холодной водой. Ходить по полу нужно очень осторожно, чтобы не наступить на ртутные шарики и не разнести на подошвах опасный металл по всей квартире.

Уборка комнаты, в которой разбился градусник, должна быть выполнена так, чтобы не осталось ни капельки ртути. Иначе пары жидкого металла будут в той или иной степени отравлять людей, проживающих не только в квартире, но и в соседних с ней жилищах. Реакция на ртуть бывает различной. При остром отравлении пострадавший испытывает острую головную боль, ощущает металлический вкус во рту и тошноту, мучительные боли в животе. Температура тела повышается до 40 оС. Состояние больного быстро ухудшается. К названным симптомам присоединяется рвота, слизистая диарея с кровью и сильная боль при глотании.

Остатки ртути из разбившегося градусника вызывают хроническое отравление (микромеркуриализм), на которое указывают следующие симптомы:

быстрая утомляемость, непреодолимая сонливость, слабость;

стабильные головные боли, головокружение;

ухудшение эмоционального состояния: беспричинная раздражительность, подавленность, самобичевание, заниженная самооценка, патологическая неуверенность в себе;

снижение когнитивных способностей, ослабление памяти и самоконтроля;

«ртутный тремор» при волнении и стрессе. Начинается с кончиков пальцев, а затем переходит на всё тело (ноги, губы, веки);

ослабление чувствительности кожи, потеря обоняния и вкуса, потливость;

увеличение щитовидной железы, угнетение сердечно-сосудистой системы (снижение артериального давления, сердечная недостаточность).

Если пострадавший не покинет зараженную квартиру и не пройдет курс лечения, то его ожидает разрушение нервной системы, тяжелые расстройство психики и другие смертельные последствия отравления ртутью.

Разбился градусник: как устранить последствия домашними средствами

Чего нельзя делать, если разбился градусник с ртутью? В порыве эмоций люди порой совершают необдуманные поступки, которые приводят к распространению металла по квартире и за ее пределами. Категорические запрещено:

подметать разлетевшиеся по полу ртутные шарики веником. Так вы разобьете и измельчите капли ртути и тем самым усложните уборку. Шарики миллиметрового диаметра закатываются в щели, в которых их почти невозможно разглядеть;

собирать ртуть пылесосом. Следы металла останутся на внутренней поверхности гофрированного шланга и другие деталях прибора. Под действием сильного потока воздуха испарение ртути усиливается, а значит, повышается риск острого отравления. Пылесос и веник после такой уборки нужно утилизировать;

выбрасывать собранную ртуть, а также использованные при уборке вещи в мусоропровод или в городские мусорные баки. Неконтролируемая утилизация приводит к образованию очагов ртутного заражения вблизи жилых домов;

выливать воду с ртутными шариками в канализацию. Металл прилипает к стенкам канализационных труб, откуда его практически невозможно извлечь (только если демонтировать трубу). На ртутных каплях оседают микроорганизмы, в процессе жизнедеятельности которых образуются опасные для человека летучие соединения, например метилртуть.

Если разбился градусник с ртутью нужно действовать оперативно, но спокойно и методично. Прежде всего надо подготовить инструменты и материалы для сбора ртутных шариков. Для выполнения операции потребуется:

мягкая тонкая кисточка для рисования

медицинская резиновая груша, острая иголка

скотч, газета

белый лист бумаги

фонарик

стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой, наполовину заполненная холодной водой

марганцовка

хлорсодержащие вещества

пластиковое ведро

защитная одежда, бахилы, маска, медицинские перчатки

старые тряпки из хлопка

пластиковые пакеты для утилизации использованных вещей

Как собрать ртуть на полу, если разбился градусник

Перед уборкой нужно надеть старый рабочий халат (или какую-нибудь другую одежду с длинными рукавами), защитные очки, медицинскую маску (лучше смочить водой) и бахилы. Чтобы аккуратно собрать ртутные капли нужно:

убрать осколки стекла и другие детали градусника и поместить их в приготовленную банку с водой;

если ртуть разлилась компактно, то снять крупные капли с помощью скотча или смоченной в воде газеты;

собрать мелкие шарики на белый лист бумаги с помощью медицинской груши. Также с этой целью можно использовать тонкую иглу. Нежно наколоть капельку, приподнять и сразу под нее подложить белый лист бумаги. Аккуратно перенести в банку с водой;

тщательно осмотреть всю площадь пола, под мебелью посветить фонариком. Из щелей между планками паркета и вдоль плинтусов шарики ртути вымести мягкой кисточкой так, чтобы не повредить капли жидкого металла;

если ртутная капля запуталась в шерсти домашнего животного, то этот место нужно выстричь. Шерсть вместе с ртутью поместить банку с водой;

делать перерывы — через 15 минут работы выходить на свежий воздух;

когда вся ртуть будет собрана, банку надо плотно закрыть крышкой.

Как собрать ртутную пыль от разбившегося градусника

На заключительном этапе уборки необходимо избавиться от невидимых следов ртути. Упрощенный способ предполагает тщательное мытье пола холодной водой или мыльно-содовым раствором. Чтобы нейтрализовать ртуть химическим путем, нужно приготовить специальный раствор. Суть метода состоит в том, чтобы ртуть вступила в реакцию с хлором, в результате чего образуется нерастворимое и безопасное вещество — каломель. Чтобы получить хлор, соляную кислоту добавляют в концентрированный раствор перманганата калия (марганцовки). Очевидно, что реализовать такую схему в бытовых условиях невозможно. Поэтому предлагаем воспользоваться следующим народным рецептом: