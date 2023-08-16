Зачем губкой для посуды трут одежду: 4 бытовых лайфхака

Для облегчения бытовых задач создано множество разнообразных гаджетов. Но с некоторыми проблемами они не всегда справляются. На помощь в этом случае приходят народные методы. Порой они кажутся странными, но в итоге оказываются удивительно действенными.

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О том, какие хитрости можно использовать в быту, читайте в материале «Рамблера».

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Губкой для мытья посуды обновить одежду

Избавить одежду от катышков, если под рукой не оказалось специальной машинки для их удаления, можно обычной губкой для мытья посуды. Использовать надо ее жесткую часть. Следует просто тереть ткань губкой, пока не исчезнут все катышки.

Грецким орехом убрать царапины

Грецкие орехи отлично помогут замаскировать царапины на деревянной мебели или полу. Следует очистить орех от скорлупы, вынуть сердцевину и ею тщательно натереть те места, где образовались царапины. Убрать полностью «поломку», конечно, не удастся, но она станет практически незаметной.

Кофе для сохранения яркости одежды

У этого лайфхака только одна оговорка: воспользоваться им можно только для обновления черной одежды. Следует заварить крепкий черный кофе, достаточно будет двух чашек. Затем добавить напиток прямо в барабан стиральной машины, куда предварительно были сложены вещи черного цвета, и запустить аппарат в режиме полоскания. После этого останется лишь высушить вещи. Кстати, одежда приобретет приятный легкий кофейный запах.

Другой вариант с возвращением одежде яркости с помощью кофе не предполагает использования стиральной машины. В данном случае сваренный и процеженный напиток следует добавить в таз, где предварительно необходимо замочить в холодной воде уже постиранную одежду. Оставить на 15-20 минут, а затем вещи хорошо прополоскать и высушить.

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