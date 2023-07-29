На чем можно и нельзя экономить при покупке кухни

Даже при наличии отдельной гостиной собираться вся семья будет все равно на кухне. Поэтому если прямо сейчас вы в процессе ремонта или планируете в ближайшее время заказывать новую кухню, вам нужно учесть все возможные нюансы.

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"Рамблер" рассказывает, что нужно знать, чтобы выбрать идеальную кухню и не потратить при этом все деньги на бесполезные или неудобные вещи.

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1. Корпус. Самый доступный вариант ЛДСП - ламинированная древесноволокнистая плита. Ее существенный минус в том, что это довольно рыхлый материал, со временем петли могут расшататься, вернуть их на место может быть проблематично. Если хотите сэкономить, из этого материала можно сделать самые верхние шкафы, которыми вы редко пользуетесь. Для нижних шкафов лучше взять более плотный МДФ.

2. Фасады. Здесь вариантов масса. Если хотите сэкономить, выбирайте простые фасады без сложных филенок.

3. Фурнитура. Вообще-то на фурнитуре лучше не экономить, потому что это то, что делает кухню действительно удобной. Если вы будете раздражаться при каждом открывании дверцы или ящика, кухню вы вскоре возненавидите. Если хочется сэкономить, поставьте более дешевую фурнитуру на самые верхние

4. Размеры и комплектация. Определение оптимальных размеров и комплектации кухни может помочь избежать необходимости заказывать дополнительные элементы или делать перестройки, что может увеличить стоимость.

5. Самостоятельная сборка. Если у вас есть навыки и инструменты, вы можете рассмотреть возможность самостоятельной сборки кухни, что может сэкономить на услугах профессионалов.

6. Покупка во время распродаж или акций. Следите за распродажами или акциями в магазинах мебели, чтобы получить скидку на покупку кухни. Также обращайте внимание на витринные образцы, если собранная в качестве образца кухня идеально впишется в ваше помещение, то вы сможете хорошо на ней сэкономить.