Чем подкормить свеклу в августе

Урожай свеклы обычно собирают в середине осени. Чтобы получить крупные и спелые корнеплоды, эксперты советуют подкормить культуру в августе.

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В конце лета растение должно получить сразу три важных микроэлемента – азот, калий и фосфор. Добиться нужного результата поможет применение нитроаммофоски. 40 граммов удобрения необходимо разбавить в ведре воды.

Получившуюся жидкость нужно использовать для полива междурядий. После процедуры грядку следует полить чистой водой.