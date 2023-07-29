Чем подкормить свеклу в августе
Урожай свеклы обычно собирают в середине осени. Чтобы получить крупные и спелые корнеплоды, эксперты советуют подкормить культуру в августе.
В конце лета растение должно получить сразу три важных микроэлемента – азот, калий и фосфор. Добиться нужного результата поможет применение нитроаммофоски. 40 граммов удобрения необходимо разбавить в ведре воды.
Получившуюся жидкость нужно использовать для полива междурядий. После процедуры грядку следует полить чистой водой.
Также свеклу можно подкормить средством из суперфосфата (1 ст. л.), карбамида (1 ч. л.) и борной кислоты (1/2 ч. л.). Все это нужно развести в ведре воды, сообщают «Белновости».