Почему не плодоносит малина: 5 распространенных причин

Как быть и что делать, когда малина плохо плодоносит? Если такое случилось однажды, проблему еще можно списать на какие-то случайные обстоятельства — мол, год такой, неурожайный.

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Если же подобная напасть приняла затяжной характер, то «неурожайный год» точно ни при чем, причина в чем-то другом. Но в чем именно?

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Рассмотрим те проблемные ситуации, которые чаще всего приводят к потерям урожая малины. Сталкивались с другими причинами и нашли решение? Непременно расскажите о своем опыте в комментариях!

Малина постарела

Если ягод на кустах стало совсем мало, да и те мелкие, вспомните, сколько лет прошло с тех пор, как вы посадили малину на даче. В садово-огородных хлопотах время летит незаметно, а посадки-то стареют…

Даже если хорошо ухаживать за растениями, регулярно подкармливать их и соблюдать все рекомендации по агротехнике, корневища с возрастом все хуже справляются со своей работой и закладывают все меньше почек, из которых развиваются новые побеги. В почве накапливаются возбудители болезней и вредители, а кусты ослабевают, снижается их зимостойкость и устойчивость к иным неблагоприятным факторам. Понятно, что и урожайность в такой ситуации неизбежно будет падать.

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Считается, что на одном месте малину не следует выращивать дольше 10 лет, но проблемы могут появиться и раньше — например, при нарушениях агротехники. Какой выход? Регулярно обновлять посадки.

Малина от природы склонна «расползаться» по участку в разные стороны, а садоводы — по понятным причинам — с этим явлением активно борются, вкапывая ограничители для корней и выкашивая пробившуюся поросль.

Возможно, стоит вместо этого взять ситуацию под контроль: позволить растению «кочевать», но не куда вздумается, а направленно и в ограниченных рамках. Такое почти естественное изменение места посадки позволит избежать проблем, связанных со старением кустов и утомлением почвы. Если же это решение вам не подходит, не забывайте вовремя обновлять свой малинник, не дожидаясь его старения.

Малина голодает

Для хорошего плодоношения малине необходимо полноценное питание, обильное и разнообразное.

Дефицит питательных веществ возникает по разным причинам: тут и отсутствие регулярных подкормок, и их несбалансированный состав, и загущенные посадки, при которых запасы необходимых элементов истощаются быстрее, и проблемные почвы.

Малина лучше большинства садовых культур переносит повышенную кислотность грунта, проблемы с усвоением питательных веществ возникают обычно только на участках с

очень кислой почвой.

Не подходят этому растению и

карбонатные почвы: кусты в таких условиях обычно низкорослые, с мелкими листьями; они плохо развиваются и образуют мало побегов, урожай слабый либо отсутствует вовсе.

Как определить дефицит питания по внешнему виду малины:

недостаток фосфора — листва окрашивается в пурпурный цвет и быстро отмирает, побеги образуются тонкие и слабые;

недостаток калия — листья мельчают, ткани листа по краям буреют и отмирают;

недостаток железа — листья желтеют, начиная с верхушек побегов, при этом жилки на них остаются зелеными (неинфекционный хлороз);

аналогичные симптомы бывают у малины на тяжелых, переувлажненных или карбонатных почвах;

недостаток магния — листья желтеют от центра к краям, а затем опадают;

проявляется это в первую очередь на более старых листьях.

Малина болеет

Болезни и вредители малины способны не только начисто лишить дачника урожая ягод, но и сгубить растения. К сожалению, проблема эта в последние годы лишь усугубилась, появились новые заболевания, в т.ч. вирусные, которые лечению не подлежат. А болезни и поражение вредителями всегда приводят к ухудшению плодоношения или даже полному его прекращению.

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На первый план выходят меры профилактики:

посадка малины районированных сортов, устойчивых к распространенным заболеваниям;

приобретение качественного посадочного материала от надежных производителей;

хороший уход за посадками (сильные растения эффективнее противостоят болезням);

регулярный контроль, своевременное выявление очагов болезней и поражения вредителями.

Можно взять на заметку народные средства защиты растений (их эффективность многие ставят под сомнение, но хуже-то ведь не будет). Так, считается, что укроп, посеянный рядом с малинником, отпугивает большинство вредителей; не переносят они и запах пижмы. Календула оздоравливает почву, препятствуя появлению гнилей.

Но при первых признаках проблем все же лучше воспользоваться эффективными современными препаратами, не уповая на «травки».

Малина страдает от жажды

При недостатке влаги ягоды малины плохо наливаются, в сильную засуху завязи могут осыпаться. Если растения регулярно страдают от жажды, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Чтобы не приходилось постоянно бегать с лейкой, особенно в жаркое сухое лето, применяют мульчирование. Толстый слой органической мульчи решает одновременно несколько задач: сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы, служит источником дополнительного питания.

Впрочем, избыток влаги малине тоже не по душе. Весенние подтопления или высокий уровень грунтовых вод могут быть одной из причин плохого плодоношения. Чтобы избежать проблем, не забывайте про дренаж при посадке. Для этой цели прекрасно подходят всевозможные древесные отходы: ветки от обрезки деревьев и кустарников, куски старых досок, обрезки бревен и т.д. — их помещают на дно посадочной траншеи и засыпают грунтом.

Малина плохо перезимовала

Испытанием для растений зимой становится не только

мороз, но и ветер, иссушающий стебли. В холодных регионах рекомендуется на зиму не только связывать, но и

пригибать побеги малины, чтобы они оказались под слоем снега, который служит естественной защитой от зимних напастей.

Если в ваших краях снега мало, а зимы холодные, можно прибегнуть к укрытию неткаными материалами — но этот способ всегда сопровождается рисками (выпревание при оттепелях; грызуны, которые любят селиться под такими сооружениями, и т.д.).

Да, есть малина, которая прекрасно зимует и не страдает ни от ветра, ни от морозов. Обычно это либо дикорастущая малина, прижившаяся на участке, либо старые сорта, хорошо адаптированные к местным условиям. Но у них, как правило, есть один недостаток: ягоды не особо крупные, скорее ближе к лесной малине, чем к садовой. Достижения современной селекции в подавляющем большинстве требовательны к уходу и зимой без должной подготовки подмерзают.

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Конечно, это далеко не полный список возможных причин. Например, у меня была поздняя малина, привезенная приятельницей из Астрахани. Только вот у нас климат от астраханского очень сильно отличается, поэтому увидеть урожай удавалось далеко не каждый год — ягоды завязывались к концу августа и часто попросту не успевали вызревать.