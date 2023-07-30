Как избавиться от тли: советы дачникам

Эксперты поделились необычными, но эффективными методами борьбы с тлей, которая портит урожай. Один из таких методов – развесить на деревьях и кустарниках ленты желтого цвета.

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По словам специалистов, это привлечет в сад божьих коровок, которые являются естественными врагами тли. Благодаря присутствию коровок, насекомые-вредители будут под контролем, а дачные культуры смогут расти и плодоносить. Этот способ привлечет и других насекомых, которые будут бороться с тлей: жуков, златоглазок, ос.