Как избавиться от тли: советы дачникам
Эксперты поделились необычными, но эффективными методами борьбы с тлей, которая портит урожай. Один из таких методов – развесить на деревьях и кустарниках ленты желтого цвета.
По словам специалистов, это привлечет в сад божьих коровок, которые являются естественными врагами тли. Благодаря присутствию коровок, насекомые-вредители будут под контролем, а дачные культуры смогут расти и плодоносить. Этот способ привлечет и других насекомых, которые будут бороться с тлей: жуков, златоглазок, ос.
Также специалисты советуют использовать особый подход к выбору растений на участке. Существуют растения, способные отпугивать тлю и служить естественной защитой для других культур. К ним относятся мята, кошачья мята, укроп и лаванда. Чтобы защитить розы от тли, специалисты рекомендуют посадить рядом с цветами чабрец, чеснок и зеленый лук, сообщают «БелНовости».