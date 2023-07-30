Как правильно подготовиться к походу за грибами

Дожди в ряде регионов России принесли богатый урожай на грибы. Местные жители этим пользуются и массово отправляются в лес. Правда, такие походы не всегда безопасны. В экстренные службы поступают сообщения о потерявшихся, а в интернете появляются видео встреч людей с дикими животными, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Дождь, который для московского региона этим летом не редкость – не иначе как грибной. В лесу богатый урожай на лисички и подосиновики. Правда, и желающих наполнить свои лукошки тоже хватает. Такая грибная охота: кто нашел, того и гриб.

От крайних полян, где грибы уже собраны, люди идут все дальше в чащу, где хозяева вовсе не они. В лесу под Серпуховом семье пришлось спасаться от кабанов на дереве.

Опасным может быть даже такой маленький зверек, как куница. В этом убедился видеоролика. Человека на своей территории, да еще и снимающего на телефон, животное восприняло как угрозу.

«Лес – это все-таки дом диких животных, мы в нем всего лишь гости. Не стоит к ним лезть фотографироваться, кормить. Зачастую дикие животные сами не идут на контакт и стараются побыстрее удалиться от человека», – рассказал заместитель директора Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Андрей Почечуй.

А еще, чем дальше в лес, тем больше вероятности заблудиться. Мужчина из Северной Осетии сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Когда спустя несколько часов спасатели на него вышли, был уже очень уставшим и измученным жаждой.

«Самое актуальное – звонить в «112». Стараться не звонить близким, друзьям, чтобы они кому-то передали, помогли, пошли искать. Это все оттягивает время и разряжает телефон, который очень нужен», – рассказал руководитель отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Юрий Шитиков.