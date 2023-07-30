Раскрыто дешевое средство для сохранения полотенец чистыми надолго

Генеральный директор прачечной Laundryheap Деян Димитров раскрыл дешевое средство для сохранения полотенец чистыми надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

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Эксперт посоветовал в стирке использовать пищевую соду. По его словам, данный продукт хорошо справляется с загрязнениями.

«Просто добавьте полстакана пищевой соды вместе с обычным моющим средством при стирке полотенец. Она творит чудеса, удаляя пятна и нейтрализуя неприятные запахи», — заявил он и отметил, что стоимость соды составляет 99 пенсов (около 115 рублей).

Кроме того, специалист объяснил, что сода является действенным средством при стирке светлой одежды и постельного белья. При этом он предупредил, что необходимо соблюдать осторожность с цветными изделиями, поскольку вещество может оставить белые разводы.