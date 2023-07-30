Опасна ли солнечная жара для животных

Ученые постоянно предостерегают от опасностей прямого солнечного света. Длительное пребывание под яркими лучами может привести к ожогам кожи. Но что насчет наших четвероногих друзей? Животные также подвержены опасности от солнечной жары? На этот вопрос ответил «Рамблер».

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Если обратить внимание за представителей фауны, обитающих в жарких местах, можно заметить, что у них развились защитные механизмы, такие как толстая кожа, перья или шерсть. Например, у жирафов черный язык. Ученые утверждают, что это защищает их розовый язык от солнечных ожогов. Бегемоты и носороги валяются в грязи, которая после высыхания формирует корку, защищающую от ожогов и насекомых. А слоны обмахиваются песком и пылью.

Домашние животные также могут страдать от жары и солнечных ожогов. Особенно подвержены опасности питомцы без шерсти и с белым окрасом. Но и кошки и собаки с покрытием из шерсти могут получить ожоги на носу, ушах и животе. Подушечки на лапах – единственное место, которое не обгорает, они обычно черные и покрыты грубой кожей.

Что делать, чтобы защитить своих домашних питомцев? Прежде всего, ходить на прогулки с животными рекомендуется до 12 часов и после 17 часов, когда солнечные лучи менее агрессивны. Особенно осторожными следует быть с породами, которые называют брахицефальными, к ним относятся английские и французские бульдоги, мопсы и лысые животные.

Не стоит бездумно стричь всю шерсть животного. Голое тельце не всегда облегчает перенос жары. Природа заботится о своих существах гораздо более "разумно". Кроме того, защитные кремы не гарантируют защиты от солнца и могут вызвать аллергические реакции у животных.