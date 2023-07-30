Выбираем обои для гостиной с учетом площади комнаты и солнечного света

Гостиная по праву считается главной комнатой в доме. Именно здесь мы собираемся с родней и принимаем гостей. Поэтому к отделке этой комнаты больше всего требований, ведь она должна быть презентабельной. Больше половины дела – это правильный выбор обоев. Идеально подходят для гостиной текстильные покрытия, поэтому стоит присмотреться к обоям из фетра, шелка, велюра и джута.

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Также интересный вариант – моющиеся рельефные обои в сочетании с лепниной или позолотой и материалами, имитирующими натуральный камень. Однако учтите – все это хорошо смотрится только в просторных и больших по площади комнатах.

Если зал не слишком большой, то можно выбрать интересную тему для оформления, например, этнический интерьер – китайский, японский или восточный. Для такого стиля прекрасно подойдут пробковые или бамбуковые обои.

В классическом и недорогом сегменте хорошо будут смотреться флизелиновые обои с выделением акцентной стены фотообоями. Панорамный рисунок визуально увеличит пространство.

Для отделки выбирайте материалы светлых тонов – кремовые, жемчужные, бежевые, молочные. Допускается абстрактный узор, цветочный принт или вертикальные узкие полоски.