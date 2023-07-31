Как избавиться от тли на смородине

Наиболее распространенные вредители смородиновых ягодных кустов — тля. Борьба с паразитом часто отнимает много сил и времени, избавиться от тли сложно, но реально, если действовать комплексно. Как победить тлю на смородине и спасти урожай — в материале «Вечерней Москвы».

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Что такое тля и чем она опасна

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Тля — это небольшие насекомые размером несколько миллиметров, которые питаются соками растений. Паразиты часто выбирают местом размножения кусты смородины. Крупная смородиновая тля зеленого цвета, мелкая зеленая крыжовниковая и листовая галловая — виды тли, которые опасны для этой ягоды. Они начинают активную жизнедеятельность в весенний период с приходом первых теплых дней. Насекомые быстро размножаются на смородине, забирают все жизненные силы, ослабляют растение и уменьшают урожайность. Листья желтеют, вянут и скручиваются. Паразиты также выделяют клейкую жидкость, которая привлекает муравьев. Они также губительно влияют на растения. Эта жидкость — благотворная среда для развития грибков. Для молодых кустов незваные гости и вовсе грозят гибелью.

Тля на смородине: признаки

бугорки красного оттенка в середине листа;наросты на ветках бурого цвета;больные листья вянут, скручиваются и засыхают;молодые побеги кривятся;пораженные кусты выглядят безжизненными, плохо растут, листья — небольшие.

Почему на смородине появляется тля

Главные причины размножения тли в огороде — ошибки в агротехнике, множество сорной травы, муравьев. С помощью этих перепончатокрылых яйца и личинки тли попадают на верхушки растений. Ранней весной тля появляется из яиц, которые всю зиму были на коре растений в области почек.

Как избавиться от тли

Тля на смородине может создать серьезные проблемы в саду, но с правильным подходом и своевременными мерами можно успешно контролировать ее популяцию.

Механическое удаление

Если количество паразитов невелико, можно вручную удалить зараженные листья. Этот метод эффективен, но требует внимания и постоянного мониторинга, так как тля может быстро появиться снова. При сильном заражении нужно также удалить верхушки кустов. Отходы следует сжечь.

Вода

Вредителей можно сбить со смородинового куста, используя мощный поток воды. Например, облив из шланга. Процедуру стоит периодически проводить повторно.

Настой ботвы картофеля

Килограмм картофельных листьев мелко рубят и добавляют десять литров кипящей воды, настаивают десять суток. После жидкостью можно опрыскивать куст.

Настой из луковой шелухи

Двести граммов шелухи лука нужно залить десятью литрами теплой воды и выдержать смесь в течение суток. Затем из настоя убирают шелуху и кладут ее у ствола растения. Жидкостью обрабатывают кусты.

Настой лука

Сто граммов нарезанной луковицы и двести граммов луковой шелухи заливают десятью литрами горячей воды, оставляют настояться в течение семи дней. Затем процеживают и опрыскивают больные кусты.

Чесночный настой

Измельчить двести граммов чеснока и залить одним литром воды. Настаивать неделю. Далее — процедить и опрыскать смородину.

Настой из жгучего перца

Пятьдесят граммов мелко нарезанного жгучего перца заливают половиной литра воды, ставят на плиту кипятиться в течение шестидесяти минут. После оставляют на трое–четверо суток. Раствором опрыскивают куст.

Мыльный раствор

Для приготовления мыльного раствора нужно смешать несколько капель средства для мытья посуды с теплой водой, вспенить и нанести на пораженные участки растения. Если прошел дождь, процедуру нужно повторить.

Химические препараты

Очень вероятно, что вредители погибнут спустя несколько обработок народными средствами. Но если растения сильно поражены, то придется обратиться к промышленным инсектицидам. Их нужно применять строго в соответствии с инструкцией к препарату.

Профилактика появления тли