Эксперт рассказала, почему опасно заводить дома енота

«Завести енота дома — опасная затея. Он как трёхлетний ребёнок по интеллекту, но живёт до 20 лет. Они совершенно не понимают слова «нет». Людей они воспринимают не как хозяев, а как ещё одного енота. Я знаю во всём мире только одного дрессированного енота и двух носух, которые выступают в цирке, все остальные очень свободолюбивые и приказам не поддаются. Енота можно обучить дрессировке, но это крайне сложно. За просто так или за кусочек сыра 100 раз давать лапу он не будет, его нужно убедить, что ему нужно это сделать, чтобы что-то получить. Если енот увидит в этом выгоду, он это сделает. Енот — совершенно не домашнее животное и не для всех, поэтому, если у вас есть такая идея, подумайте 1000 раз и передумайте».