Эксперт рассказала, почему опасно заводить дома енота
Эти животные необучаемы. Они не поддаются дрессировке, не понимают команд и не воспринимают людей как хозяев, а считают их сородичами. Содержать хищников нужно в отдельном специально оборудованном помещении, но не в квартире. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила руководитель дома енота «Банда-Енот» Виктория Бондаренко.
«Завести енота дома — опасная затея. Он как трёхлетний ребёнок по интеллекту, но живёт до 20 лет. Они совершенно не понимают слова «нет». Людей они воспринимают не как хозяев, а как ещё одного енота. Я знаю во всём мире только одного дрессированного енота и двух носух, которые выступают в цирке, все остальные очень свободолюбивые и приказам не поддаются. Енота можно обучить дрессировке, но это крайне сложно. За просто так или за кусочек сыра 100 раз давать лапу он не будет, его нужно убедить, что ему нужно это сделать, чтобы что-то получить. Если енот увидит в этом выгоду, он это сделает. Енот — совершенно не домашнее животное и не для всех, поэтому, если у вас есть такая идея, подумайте 1000 раз и передумайте».
Чувство любопытства у енотов сильнее страха, отметила Бондаренко.
«Дома они будут всё хватать, ломать, чувство любопытства у них сильнее страха. Им всё нужно отодрать, расковырять. Ему нужно оборудовать отдельную комнату, полностью обезопасить её для животного, чтобы он ничего не смог сломать. Но даже если создавать ему отдельное помещение, всё равно животное очень много требует внимания, как минимум, по шесть-восемь часов в день прямого контакта: это если вы всегда сидите дома безработный, либо работаете дома, но всё равно с ним контактируете.
Кроме того, у енотов всегда должен быть доступ к мокрой точке. Он в любой момент должен подойти и пополоскать лапки в воде, это жизненно важно, иначе лапки будут пересыхать, потому что в природе у них всегда есть доступ к воде. Дома это организовать очень сложно».