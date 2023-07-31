Дачникам назвали притягивающие тлю растения

Дачникам посоветовали избавиться от калины и бузины на участке, так как они могут стать поводом для появления тли. Об этих и других «притягивающих» вредителей растениях стало известно из материалов издания «БелНовости».

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Эксперты отметили, что избавиться от тли нелегко, поэтому стоит действовать на опережение. Для этого они порекомендовали владельцам дачных участков избавиться либо отсадить в укромное место, подальше от других плодовых культур бузину и калину — они служат излюбленным местом обитания тли. Кроме того, тля не только питается листьями калины, но и зимует в ее побегах. Специалисты добавили, что за бузиной следует внимательно следить еще и потому, что она имеет свойство разрастаться по всему участку.

Еще один пример растения, на котором часто появляется тля — красная смородина. Эксперты посоветовали при обнаружении у кустарника скручивающихся листьев и мелких ягод незамедлительно приступать к его осмотру и лечению. В группе риска растений, на которых может завестись тля, также находится крыжовник. Его листья и ветки следует регулярно осматривать, чтобы не упустить момент и начать обработку. Наконец, из деревьев от тли чаще других страдает яблоня.