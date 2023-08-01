Как вывести жирные пятна с одежды: эффективные способы

С жирными пятнами на одежде могут столкнуться даже самые чистоплотные и аккуратные люди. Такие загрязнения считаются трудновыводимыми. Однако не всегда нужно обращаться в химчистку, чтобы избавиться от жирного пятна на ткани. Опытным хозяйкам давно известны подручные средства, которые позволяют вывести пятно в домашних условиях. Как удалять жирные загрязнения с разных типов одежды — в подборке советов от «Ленты.ру».

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Как на одежде появляются жирные пятна?

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Жирные пятна на ткани оставляют не только соусы и бульоны, но и технические масла, косметика и даже само человеческое тело: наша кожа выделяет в том числе липиды, соль и воду, которые оставляют отметины в виде характерных желтых пятен на воротниках и под мышками светлых блузок и рубашек. Так что следы жира на одежде могут остаться не только после приема пищи, но и после нанесения макияжа, мелкого ремонта и даже прогулки в жару.

Жирные пятна сильно отличаются по химическому составу. Все зависит от происхождения жира, который остался на одежде.

Какими бывают жирные пятна?

Растительного происхождения: такие пятна оставляют масла, полученные из плодов растений, косточек или семян.

Животного происхождения: такие пятна появляются от молочных и мясных продуктов — сливочного масла или, например, сала.

Синтетического происхождения: эти пятна появляются после контакта ткани с машинной смазкой, бензином и другими техническими жирами.

Жирные пятна разного происхождения различаются и внешне. Например, следы растительного масла выглядят как темные пятна, которые светлеют после впитывания в ткань и оставляют на ней контурный отпечаток. Пятна от губной помады, как правило, более темные и не оставляют контура по мере впитывания в структуру ткани.

Могут ли жирные пятна появиться после стирки?

Даже на чистых вещах после стирки могут ошибок при пользовании стиральной машиной.

Почему после стирки на одежде могут остаться жирные пятна?

При стирке использовали чрезмерное количество порошка. Кроме того, излишки моющего средства в барабане машины могут вызвать появление плесени на одежде.

Стиральная машина плохо работает, неправильно смешивает моющее средство и воду.

Вода, в которой содержится много солей и примесей, оставляет жирные пятна.

Чтобы избежать появления жирных пятен после стирки, нужно периодически проверять работу стиральной машины и проводить техобслуживание, соблюдать рекомендации по дозировке стирального порошка и внимательно выбирать моющее средство. Например, многие детские стиральные порошки не справляются с выведением жирных пятен.

Что делать, если на одежде осталось жирное пятно?

Как только на одежде обнаружилось жирное пятно, нужно как можно скорее обработать загрязненное место, чтобы попавший на ткань жир не застыл в волокнистой структуре. На образовавшуюся маслянистую поверхность легко прилипают новые загрязнения, поэтому действовать нужно быстро.

Проще всего избавиться от пятна, если ему не больше трех часов

Вещь с жирным пятном не стоит сразу отправлять в стиральную машину, потому что так жир только глубже проникнет вглубь ткани. Кроме того, жирные и масляные пятна могут испачкать другие вещи в барабане.

Важно помнить, что для того, чтобы удалить следы жира на одежде, требуется специальная предварительная обработка.

Как обработать свежее жирное пятно на одежде?

Во-первых, ткань с жирным пятном нужно сначала смочить теплой водой, чтобы размягчить жирные следы. Во-вторых, перед тем, как начать выводить жирное пятно, лучше всего разобраться, что это за ткань, так как способы выведения жирных пятен могут различаться в зависимости от типа ткани. Для некоторых подойдут специальные моющие средства, препараты-порошки или мыло-пятновыводитель.

Также существуют спреи и роллеры для выведения пятен, которые помогают в борьбе с жиром на одежде. Хотя чаще всего в ход идут подручные средства, потому что пятно следует удалить как можно скорее.

Пошаговый алгоритм действий по удалению жирного пятна

1. Испачканную одежду лучше сразу снять, обработать края пятна тальком или водой, чтобы пятно не увеличивалось в размерах. Лучше выполнять все действия в перчатках.

Если нет возможности обработать пятно сразу, можно присыпать его небольшим количеством поваренной соли и застирать позже. Если к поверхности уже прилипли соринки, можно воспользоваться щеткой, чтобы подготовить ткань к выведению пятна.

2. Чтобы избежать попадания масла на другие части ткани, подложите под пятно кусок картона или доску, это позволит изолировать один слой одежды от другого.

Если пятно свежее, можно промокнуть его салфеткой, чтобы убрать излишки масла или жира.

3. Теперь нужно обработать загрязненное место сорбентами, такими как поваренная соль, сода или тальк. Обрабатывать нужно строго от края к центру, иначе пятно станет разрастаться.

4. Убедитесь, что целиком обработали пятно, и оставьте его на 10-15 минут, затем удалите остатки сорбента. Смахнуть их нужно так, чтобы не размазать по ткани.

5. После этой процедуры вещь нужно как следует прополоскать, удалить остатки моющей смеси.

6. Далее постирайте вещь в стиральной машине при стандартном режиме.

Как удалять застарелые жирные пятна?

Свежее жирное пятно можно удалить при помощи обычного хозяйственного мыла за 20 минут, а вот чтобы вывести застарелое жирное пятно, потребуется от двух часов до суток.

Чтобы избавиться от застарелого жирного пятна, придется засыпать его сорбентом несколько раз. Однако чаще для удаления таких пятен используют специальный отбеливатель. В числе активных компонентов такого отбеливателя должен быть кислород, чтобы его молекулы могли вытолкнуть частички жира из волокон ткани.

Подручные средства для удаления жирных пятен в домашних условиях

Сода. Гидрокарбонат натрия хорошо справляется с жирными пятнами, к тому же не имеет запаха. Жирное пятно лучше обрабатывать густой пастой из соды с водой, для застарелых пятен можно добавить в эту пасту натертое хозяйственное мыло.

Шампунь для жирных волос. Ткань должна была заранее смочена водой. Шампунь втирают в участок с жирным пятном и через полчаса ополаскивают. Этот способ можно применять в том числе для деликатных тканей. Похожим образом действует средство для мытья посуды.

Скипидар и нашатырный спирт. Если смешать в пропорции 1:1 эти два средства, получится эффективное вещество для борьбы с застарелыми жирными пятнами. После нанесения смеси на загрязненное место нужно подождать три часа, затем постирать вещь в стиральной машине горячей водой.

Салфетки и утюг. Салфетками прокладывают участок с пятном с лицевой и изнаночной стороны, затем это место проглаживают утюгом. Если пятно не сильно въелось в волокна ткани, оно побледнеет и скоро исчезнет. Этот способ подойдет, если владелец вещи опасается, что цвет ткани может поблекнуть при стирке.

Не стоит удалять пятно сразу несколькими средствами, потому что так можно повредить ткань и испортить одежду

Для деликатных тканей, особенно дорогих, эти способы выведения жирного пятна могут не подойти, лучше обратиться в химчистку.

Как удалять жирные пятна с различных видов ткани?

Сегодня одежду изготавливают из натуральных и синтетических материалов, сложно запомнить все наименования и особенности тканей. Самые известные — хлопок, лен, синтетика, шелк, бархат, шерсть.

Чтобы понимать, как обращаться с тканью, лучше сохранять бирки, на которых указаны условия хранения и правила ухода за вещью

Синтетика

Искусственные волокна состоят из полимерных соединений, они легко могут вступать в химические реакции с другими веществами. Спирт или скипидар будут действовать агрессивно, но можно использовать нашатырный спирт: смочите им тканевую салфетку и протрите участок с жирным пятном. Зачастую для выведения пятен с синтетической ткани используют хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Также можно использовать специальный пятновыводитель для синтетики.

Хлопок

С жирным пятном на хлопчатобумажной ткани хорошо справляется и специальное моющее средство, и домашние составы для выведения жирных пятен. Важно, чтобы температура при стирке была не выше указанной на бирке.

Лен

Льняные изделия можно очистить от жирных пятен при помощи горчичного порошка. Его нужно смешать с водой, смесь по консистенции должна напоминать сметану. Нанесите средство на пятно и оставьте на 50 минут, затем изделие можно постирать в теплой воде. Застарелые пятна на льняной ткани замачивают в солевом растворе.

Атлас и шелк

Для деликатных тканей можно использовать тальк и средство для мытья посуды или смешать в равных пропорциях воду, спирт и глицерин. Смочите ватный диск раствором и нанесите смесь на загрязненное место, а затем смойте водой.

Бархат

Если на бархатной ткани появилось жирное пятно, его нельзя интенсивно тереть при обработке, потому что из-за этого фактура ткани может пострадать. На пятно можно положить хлебный мякиш или посыпать его кукурузным крахмалом. Спустя два часа постирать вещь в теплой воде с моющим средством для деликатных тканей.

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