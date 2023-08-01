Стало известно, как часто россияне убираются дома

Большинство россиян стирает каждый день, регулярно моет пол и делает уборку своими силами. При этом они не готовы тратить на бытовую химию больше 1000 рублей в месяц. Это показало исследование SYNERGETIC, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Так, более половины россиян стирают несколько раз в неделю, каждый пятый занимается стиркой каждый день. При этом россияне предпочитают гели порошкам для стирки. Гели выбирают 73% участников опроса, порошки – 52%.

Большинство опрошенных (76%) всегда делают уборку своими силами. Всего 10% россиян заказывают уборку регулярно (2%) или по необходимости (8%). Большинство делает уборку или каждый день (34%), или раз в неделю (34%). Почти половина россиян моет пол хотя бы раз в неделю, каждый третий делает это несколько раз в неделю.

Для поддержания чистоты в доме участники опроса чаще всего используют специальные средства – для сантехники (72%), для мытья пола (68%), для плит от жира и нагара (68%), для мытья стекол и зеркал (64%).

Почти 40% россиян пользуются посудомоечной машиной регулярно (30%) или время от времени (8%). 15% опрошенных хотели бы купить машинку, но не делают этого из-за высокой стоимости техники.