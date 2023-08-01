Что делать, если кошку укусила пчела или оса

Летом владельцы домашних животных вывозят своих любимцев на природу. На дачных участках они гуляют, охотятся, играют и прекрасно чувствуют себя на свежем воздухе.

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Однако сохраняется опасность встречи с насекомыми, которые могут укусить кошку. О том, что нужно делать в такой ситуации, — в материале “Рамблера”.

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Симптомы укуса осы или пчелы у кошек

Как правило насекомые кусают кошек в то время, пока питомцы за ними охотятся. Симптомы укуса осы или пчелы похожи, но в случае укуса пчелы у кошки в коже может остаться жало, которое нужно удалить.

Среди симптомов выделяют:

Отечность. То, насколько сильным будет отек, зависит от индивидуальной реакции организма.

То, насколько сильным будет отек, зависит от индивидуальной реакции организма. Боль и покраснение. Место укуса всегда краснеет. Если насекомое укусило кошку в чувствительные участки, то питомец может испытывать неприятные ощущения.

Место укуса всегда краснеет. Если насекомое укусило кошку в чувствительные участки, то питомец может испытывать неприятные ощущения. Зуд. Укус может вызвать аллергическую реакцию, в таком случае кошка будет чесать месту куса. Важно не давать ей этого делать, иначе она может занести инфекцию.

Укус может вызвать аллергическую реакцию, в таком случае кошка будет чесать месту куса. Важно не давать ей этого делать, иначе она может занести инфекцию. Аллергия. Этот симптом также зависит от индивидуальной реакции организма. В случае аллергии кошка начнет дрожать, будет вялой и тяжело дышать.

Этот симптом также зависит от индивидуальной реакции организма. В случае аллергии кошка начнет дрожать, будет вялой и тяжело дышать. Рвота. Это — тоже часть аллергической реакции, но при наличии этих симптомов нужно срочно обращаться к ветеринару, так как у кошки может быть обезвоживание и истощение.

Что делать после укуса

Чтобы уменьшить риск осложнений, сразу после первых симптомов укуса нужно помочь кошке. Существует несколько шагов, которые можно предпринять до визита к ветеринару: