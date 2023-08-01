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Что делать, если кошку укусила пчела или оса

Летом владельцы домашних животных вывозят своих любимцев на природу. На дачных участках они гуляют, охотятся, играют и прекрасно чувствуют себя на свежем воздухе.

Что делать, если кошку укусила пчела или оса
© Unsplash

Однако сохраняется опасность встречи с насекомыми, которые могут укусить кошку. О том, что нужно делать в такой ситуации, — в материале “Рамблера”.

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Симптомы укуса осы или пчелы у кошек

Как правило насекомые кусают кошек в то время, пока питомцы за ними охотятся. Симптомы укуса осы или пчелы похожи, но в случае укуса пчелы у кошки в коже может остаться жало, которое нужно удалить.

Среди симптомов выделяют:

  • Отечность. То, насколько сильным будет отек, зависит от индивидуальной реакции организма.
  • Боль и покраснение. Место укуса всегда краснеет. Если насекомое укусило кошку в чувствительные участки, то питомец может испытывать неприятные ощущения.
  • Зуд. Укус может вызвать аллергическую реакцию, в таком случае кошка будет чесать месту куса. Важно не давать ей этого делать, иначе она может занести инфекцию.
  • Аллергия. Этот симптом также зависит от индивидуальной реакции организма. В случае аллергии кошка начнет дрожать, будет вялой и тяжело дышать.
  • Рвота. Это — тоже часть аллергической реакции, но при наличии этих симптомов нужно срочно обращаться к ветеринару, так как у кошки может быть обезвоживание и истощение.

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Что делать после укуса

Чтобы уменьшить риск осложнений, сразу после первых симптомов укуса нужно помочь кошке. Существует несколько шагов, которые можно предпринять до визита к ветеринару:

  1. Извлеките жало. Если кошку укусила пчела, то велика вероятность того, что она оставила жало в коже. В таком случае яд продолжает попадать в организм даже после укуса. Чтобы этого не произошло, нужно извлечь жало как можно скорее.
  2. Продезинфицируйте место укуса. Чтобы снизить вероятность аллергической реакции и заражения инфекцией, промойте место укуса сначала холодной водой, а после — антисептическим средством.
  3. Сделайте холодный компресс. Холодный компресс поможет снизить отечность в случае аллергической реакции. Так вы облегчите ощущения кошке после укуса: зуд будет не такой сильный, а отечность не будет мешать привычному образу жизни.
  4. Следите за симптомами. После укуса стоит еще двое суток следить за состоянием кошки. Если оно ухудшилось или питомец начал странно себя вести, то нужно обратиться к ветеринару.
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