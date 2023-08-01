Что делать, если кошку укусила пчела или оса
Летом владельцы домашних животных вывозят своих любимцев на природу. На дачных участках они гуляют, охотятся, играют и прекрасно чувствуют себя на свежем воздухе.
Однако сохраняется опасность встречи с насекомыми, которые могут укусить кошку. О том, что нужно делать в такой ситуации, — в материале “Рамблера”.
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Симптомы укуса осы или пчелы у кошек
Как правило насекомые кусают кошек в то время, пока питомцы за ними охотятся. Симптомы укуса осы или пчелы похожи, но в случае укуса пчелы у кошки в коже может остаться жало, которое нужно удалить.
Среди симптомов выделяют:
- Отечность. То, насколько сильным будет отек, зависит от индивидуальной реакции организма.
- Боль и покраснение. Место укуса всегда краснеет. Если насекомое укусило кошку в чувствительные участки, то питомец может испытывать неприятные ощущения.
- Зуд. Укус может вызвать аллергическую реакцию, в таком случае кошка будет чесать месту куса. Важно не давать ей этого делать, иначе она может занести инфекцию.
- Аллергия. Этот симптом также зависит от индивидуальной реакции организма. В случае аллергии кошка начнет дрожать, будет вялой и тяжело дышать.
- Рвота. Это — тоже часть аллергической реакции, но при наличии этих симптомов нужно срочно обращаться к ветеринару, так как у кошки может быть обезвоживание и истощение.
Что делать после укуса
Чтобы уменьшить риск осложнений, сразу после первых симптомов укуса нужно помочь кошке. Существует несколько шагов, которые можно предпринять до визита к ветеринару:
- Извлеките жало. Если кошку укусила пчела, то велика вероятность того, что она оставила жало в коже. В таком случае яд продолжает попадать в организм даже после укуса. Чтобы этого не произошло, нужно извлечь жало как можно скорее.
- Продезинфицируйте место укуса. Чтобы снизить вероятность аллергической реакции и заражения инфекцией, промойте место укуса сначала холодной водой, а после — антисептическим средством.
- Сделайте холодный компресс. Холодный компресс поможет снизить отечность в случае аллергической реакции. Так вы облегчите ощущения кошке после укуса: зуд будет не такой сильный, а отечность не будет мешать привычному образу жизни.
- Следите за симптомами. После укуса стоит еще двое суток следить за состоянием кошки. Если оно ухудшилось или питомец начал странно себя вести, то нужно обратиться к ветеринару.
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