Как правильно использовать стороны фольги при запекании

Наверняка, вы замечали, что стороны фольги отличаются: одна – блестящая, другая – матовая. Поэтому у многих возникал вопрос, какой стороной фольги нужно пользоваться, чтобы блюдо, приготовленное в духовке, получилось идеальным.

© ru.123rf.com

«Рамблер» рассказывает, чем стороны фольги отличаются на самом деле и какое значение это имеет во время приготовления пищи.

Видео дня

Школьная физика

Авторы некоторых рецептов рекомендуют заворачивать продукты так, чтобы глянцевая поверхность оказалась внутри, а матовая снаружи. Объясняется это просто – глянцевая сторона сильнее отражает тепло, если матовая сторона будет снаружи, то продукт будет лучше прогреваться и более равномерно прогреваться. Действительно, если говорить об отражающих свойствах, глянцевые поверхности делают это лучше. Но что происходит в духовке?

Тот, кто хорошо учился в школе, помнит, что тепло передается за счет теплопроводности, конвекции и теплового излучения. В духовке продукт не контактирует непосредственно с нагревательным элементом, а тепло излучают все предметы, температура которых выше абсолютного нуля ( 273,15 градуса по Цельсию), то есть даже выключенная духовка тепло излучает, хотим мы того или нет. Нагрев продукта в духовке происходит в основном за счет конвекции и лишь немного теплового излучения. Для того, чтобы улучшить конвекцию – то есть перемещение воздуха – в духовках устанавливают вентиляторы.

Это значит, что сторона фольги совершенно не имеет никакого значения для приготовления пищи, продукт можно заворачивать в фольгу с любой стороны. Глянцевая и матовая стороны появились лишь из-за особенностей процесса производства. Гладкой становится та сторона, которая непосредственно взаимодействовала с роликами, которые раскатывали лист фольги.

Почему блюда, приготовленные в духовке, полезнее

Блюда, приготовленные в духовке, могут быть полезнее по нескольким причинам:

Меньшее количество добавляемого масла. При запекании в духовке нет необходимости использовать большое количество масла для жарки, что может уменьшить калорийность блюда.

Сохранение питательных веществ. Приготовление в духовке позволяет сохранить больше питательных веществ, так как они не вымываются в процессе приготовления на сковороде или в кастрюле.

Более равномерное приготовление. Духовка обеспечивает равномерное распределение тепла, что позволяет сохранить текстуру и вкус продуктов.

Меньшее образование вредных веществ. При запекании в духовке образование вредных веществ, таких как акриламид, снижается по сравнению с жаркой на сковороде.

ru.123rf.com

Важно отметить, что полезность блюд, приготовленных в духовке, зависит от выбора ингредиентов и способа приготовления.

Нужно ли заворачивать овощи и мясо в фольгу при приготовлении на открытом огне

При приготовлении овощей и мяса на открытом огне заворачивание их в фольгу может быть полезным по нескольким причинам:

Защита от прямого контакта с огнем. Фольга создает барьер между продуктом и огнем, что позволяет избежать пригорания и сохранить его сочность.

Равномерное приготовление. Завернутые в фольгу овощи и мясо будут готовиться более равномерно, так как фольга помогает сохранить тепло и распределить его равномерно по всей поверхности продукта.

Удержание сока. Фольга помогает удерживать сок внутри продукта, что делает его более сочным и вкусным.

Защита от загрязнений. Фольга предотвращает попадание пепла и других загрязнений на продукт, что обеспечивает его чистоту и безопасность.

Как правильно использовать фольгу