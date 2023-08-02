В каких местах на кухне больше всего бактерий

Кухня является вечным пристанищем бактерий, поэтому очень важно, чтобы там всегда было чисто. Много усилий, чтобы убрать эту комнату, не требуется, но есть определенные зоны, которые считаются самыми опасными для здоровья человека. Какие именно, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

По словам специалиста одной из столичных клининговых фирм Ольги Малашковой, самым опасным местом на кухне принято считать раковину:

— Раковина — это просто благотворная среда для размножения бактерий. На ее поверхности живут кишечная палочка, а еще такие опасные микроорганизмы, как листерии, сальмонеллы и прочие.

Большинство даже самых щепетильных хозяек забывает об этом и при мытье овощей и фруктов высыпает продукты в раковину, чего ни в коем случае делать нельзя.

— Раковину нужно мыть несколько раз в день всевозможными средствами, дезинфицирующими поверхность, а после — тщательно ополаскивать, чтобы не осталось химикатов, — сказала специалист.

Старые губки — еще один накопитель возбудителей страшных заболеваний.

— Губка впитывает в себя плесень, вредоносные микроорганизмы, от которых не спасает промывание спонжа в кипяченой воде. Следовательно, губки для мытья посуды следует менять каждую неделю или даже чаще, — предупредила Малашкова.

Вытяжка — предмет, который вбирает все пары, жировые отложения и неприятные запахи. Разумеется, этот элемент кухонной техники тоже нуждается в тщательном уходе, пояснила собеседница «ВМ»:

— Чистая вытяжка легче избавляет комнату от пара и излишних запахов. Чтобы она дольше прослужила, нельзя допускать, чтобы ее поверхность захватили жировые отложения и пыль. Чтобы очистить устройство, лучше использовать средства с щелочным составом.