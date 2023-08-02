Малышева рассказала, как выбрать идеальную подушку

Правильно подобранная подушка должна заполнить область между плечом и шеей, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева . Она объяснила, что для вычисления размера подушки существует специальный треугольник, измеряющий размер плеча и высоту шеи.

"Есть такая линейка для выбора подушки, она есть во всех магазинах. Линейка позволяет посмотреть какой нужен размер. Подушка должна полностью заполнить пространство [между плечом и шеей", — сказала Малышева.

Она добавила, что правильно подобранная подушка — залог здоровья. Кроме того, Малышева рассказала, что на данный момент можно купить умную подушку, которая считывает фазы сна, частоту сердцебиения и дыхания. Это помогает установить, есть ли у человека остановка дыхания во сне, что повышает риск развития гипертонических и ишемических болезней.