Как защитить капусту от слизней

Расплодившиеся на капусте в условиях сильных дождей слизни стали головной болью дачников. Моллюски заползают в кучерявый овощ в поисках тени и вкусной пищи. Особенно им нравятся мягкие листья, они выгрызают их, пропуская кочерыжку и жесткие прожилки. Бороться с вредителями можно несколькими способами. Главное, избавляться от слизней сразу, как только они появились в огороде, отметили в Россельхозцентре.

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Слизней можно собрать вручную, причем лучше это делать в дневное время, когда они прячутся во влажных местах от жары и света. Также допустимо использование приманок и ловушек. Так, этих вредителей привлекает запах пива и кваса. Еще один метод – прополка сорняков и соблюдение оптимального расстояния между растениями в ходе высадки рассады. Моллюски любят густую растительность, в которой можно спрятаться. Эффективным средством считается мульчирование почвы и хорошая дренажная система на участке для предотвращения скопления влаги. Кроме того, отпугнуть слизней своим запахом могут кофейная гуща, мята, сухие корма для животных и эвкалиптовое масло.