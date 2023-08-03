Подкормка огурцов в теплице: какие удобрения выбрать и как их использовать

Подкармливание огурцов в теплице имеет важное значение для получения хорошего урожая. Недостаток питательных веществ грозит замедлением роста, ухудшением урожайности и вкуса овощей. Подкормка огурцов в парнике отличается от той, в которой нуждаются овощи, растущие на открытом воздухе. Каким образом подкармливать огурцы, которые растут в парнике, и как часто это делать — в материале «Вечерней Москвы».

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Способы подкормки огурцов традиционно разделяются на две группы: разработанные агрономами и народные.

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Классические средства

Минеральные удобрения любят за то, что они дают эффект в максимально короткие сроки. Однако использовать их в парнике нужно аккуратно. Огурцы чувствительны к большому количеству минеральных удобрений. По этой причине следует строго соблюдать нормы. Ошибка с подкормкой на грядке в огороде нежелательна, но не грозит гибелью для этой культуры. Осадки и полив способны избавить почву от излишков. В замкнутом же пространстве, когда огурцы растут в парниках, многократный полив не поможет, лишнее удобрения так и останутся в почве и будут губить посадки.

спустя 14 дней после того, как рассада высажена; Один спичечный коробок двойного суперфосфата, одна столовая ложка сернокислого калия и одна столовая ложка аммиачной селитры на десять литров воды. Поливать растения нужно исходя из соотношения литр на куст.

во время появления цветов; Поллитра жидкого навоза крупного рогатого скота, одна столовая ложка нитрофоски, один стакан золы, 0,5 грамма борной кислоты и 0,3 грамма сернокислого марганца на десять литров воды. Все хорошенько перемешивают, расход удобрения — три литра на один квадратный метр.

в период завязывания молодых плодов; Две столовые ложки калийной селитры, пять столовых ложек мочевины и один стакан золы на десять литров воды.

спустя десять дней после третьей подкормки. Один стакан золы разводят в десяти литрах воды. Также стоит обработать растения по листьям раствором мочевины (один коробок из-под спичек на десять литров воды). Урожай будет богаче, если на пике роста растений сделать внекорневые подкормки огурцов в теплице. Для удобрения понадобятся: чайная ложка аммиачной селитры и столько же сернокислого калия, две чайные ложки суперфосфата, половина грамма сернокислой меди, по одному грамму сернокислого марганца, железа, магния и борной кислоты. Все это разводят в десяти литрах воды. За сезон вносить минеральные удобрение нужно четырежды:

Народные средства

Опытные огородники применяют в качестве удобрений средства, которые есть в хозяйстве почти у всех.

Дрожжи

Дрожжи оказывают положительное воздействие на рост и повышение урожайности любимого салатного овоща россиян. Но не все рецепты подкормок с этими микроорганизмами в составе можно использовать в теплице. К примеру, есть риск, что дрожжи с сахаром спровоцируют размножение грибов во влажной среде парника. Дрожжи в сухом виде с аскорбиновой кислотой народные эксперты, напротив, рекомендуют для использования в теплице. Ингредиенты разводят в пяти литрах, настаивают около недели. Перед тем как приступить к подкормке, раствор разводят (стакан в десяти литрах воды). Поливают с расчетом литр на один куст.

Зола

Зола — повышает качество почвы, способствует активному разложению органики микроорганизмами, что помогает растениям поглощать питательные вещества. Также зола защищает от вредителей и заболеваний. В ее составе — до трех десятков элементов, которые нужны для нормального развития растений. Подкормка золой не может причинить растениям вреда, часто ее сыплют в землю, не соблюдая строгих норм. Однако в парнике нужно удобрять землю умеренно. В противном случае есть риск, что при излишке золы почва станет избыточно щелочной. А огурцы хорошо растут в нейтральной среде.

при появлении первых листьев;

на старте цветения;

при формировании плодов;

спустя 14 дней после третьей подкормки. Удобрять золой за лето рекомендуется четыре раза:

Золу распределяют тонким слоем у основания кустов в количестве одного стакана на один квадратный метр.

Йод

Подкормку огурцов йодом часто используют в огороде. При этом важно строго соблюдать технологию: всего пара капель в воду для полива. В теплице не рекомендуется экспериментировать с медицинским препаратом. Если поливать им растения в замкнутом пространстве, огородник может надышаться токсичными веществами. Существует опасность сжечь посадки, если ошибиться с дозировкой хоть немного.

Борная кислота

Растения потребляют бор в малых дозах, но его дефицит может негативно отразиться на урожае: цветы осыпаются, а плоды не завязываются. Разводить удобрения с бором нужно очень внимательно: растворять порошок с этой кислотой необходимо только при температуре около пятидесяти градусов (с холодной жидкостью эффекта не будет) и в соотношении одна чайная ложка на полстакана воды. Раствор остужают и доливают еще два литра воды.

сразу после начала цветения;

с появлением завязи;

в активное время плодоношения. Проводить процедуру нужно трижды: