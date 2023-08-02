Домохозяйка показала, как избавиться от комаров с помощью банки чесночного масла

Британка показала способ, как избавиться от комаров без помощи специальных аэрозолей и бытовой химии, пишет Daily Mail. По словам женщины, для этого достаточно лишь банки с чесночным маслом.

© Газета.Ru

Как рассказала домохозяйка, если комары и прочие мошки вас беспокоят, то все, что нужно сделать, — оставить в комнате открытую небольшую банку чесночного масла. Женщина объяснила, что густая субстанция привлекает своим запахом насекомых, которые залетают в нее, а обратно выбраться уже не могут.

«Выглядит отвратительно, но это лучше, чем когда комары летают повсюду», — добавила она.

После того, как британка рассказала об этом способе пользователям соцсетей, многие зрители взяли этот прием себе на вооружение. Подписчики поблагодарили женщину и признались, что жалеют, что не узнали об этом раньше.