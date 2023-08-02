Как дать таблетку коту: гуманные способы

Заставить кошку делать что-либо против ее воли — это проблема, которая многих ставит в тупик.

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Особенно трудно бывает гуманно дать питомцу таблетку. О том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

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На что обратить внимание, прежде чем давать кошке таблетки

Прежде чем мы перейдем к нашим советам о том, как дать кошке таблетку, первое, что вы должны сделать, это проконсультироваться с ветеринаром на об ограничениях в отношении того, как следует вводить лекарство. Одни таблетки можно смешивать с пищей, другие нельзя. Некоторые таблетки можно растолочь или разделить, а другие нет, потому что это может привести к повреждению пищевода или желудка кошки. Это связано с тем, что лекарство больше не будет защищено внешней оболочкой таблетки. Зная эти детали, вы сможете выбрать лучший способ как дать кошке таблетку.

Как проще всего дать таблетку кошке?

В зависимости от типа лекарства, вы можете легко дать таблетку своей кошке, спрятав ее в еде. Это может быть кошачий корм или тунец, но обязательно в небольшом количестве, чтобы она точно его съела вместе с таблеткой.

Некоторые кошки выплевывают таблетку во время еды. Чтобы убедиться, что они ее проглотили, проверяйте пищу и следите за процессом. Если они продолжают выплевывать таблетку, попробуйте другой метод.

Используйте поппер для таблеток

Это устройство выглядит как шприц, но использовать его можно только если ветеринар показал вам правильный способ. Таблетку нужно поместить в устройство, а затем нажать на поршень и таблетка вытолкнется.

Попробуйте сначала выпустить так что-нибудь вкусненькое, чтобы кошка не испугалась поппера.

Используйте дробилку для таблеток

Другой способ доставки лекарства — в виде порошка. Сначала раздробите таблетку, а потом смешайте порошок с небольшой порцией еды или воды.

Спросите об альтернативах

Если кошка не принимает лекарства ни одним из этих способов, поищите альтернативы. Спросите у ветеринара, существует ли необходимое лекарство в форме пероральной жидкости или инъекции. К сожалению, у некоторых лекарств нет хороших альтернатив, но всегда стоит спросить.

Дайте им таблетку вручную

Если ничего не помогает, вы можете попробовать дать кошке таблетку вручную. Для этого метода вам понадобится немного терпения, но действуйте постепенно и спокойно:

Положите кошку на ровную устойчивую поверхность, например на пол или на стол. Может быть полезно положить под нее полотенце, чтобы она не скользила.

Давать таблетку будет легче стоя сзади или рядом с кошкой. Не заставайте кошку врасплох, потому что это напугает ее и она, защищаясь, может поцарапать или укусить вас.

Возьмите таблетку в одну руку, а другой рукой осторожно возьмитесь большим и указательным пальцами за макушку ее челюсти по обе стороны и наклоните голову кошки вверх. Используйте другую руку, чтобы осторожно открыть нижнюю челюсть.

Указательным пальцем поместите таблетку в середину языка как можно дальше назад.

Закройте кошке рот, осторожно потрите ей горло в течение нескольких секунд, а затем верните ее голову в нормальное положение и подождите, пока она оближет губы после глотка.

Как только вы решите, что кошка проглотила пищу, проверьте ее рот и уголки губ, если она вам позволит. Если вы не можете обнаружить таблетку, то все прошло успешно.