Исследование: 42% россиян планируют купить дачу

Загородная недвижимость в России традиционно считается местом для отдыха и проведения отпуска. Как показал опрос медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования жизни, каждый пятый россиянин рассматривал идею покупку дачи в последние два года. И сейчас 42% горожан планируют потратить на её приобретение свыше 3 млн рублей.

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В последние два года 21% участников исследования задумывались о покупке дачи, у 28% она уже есть, а 51% пока не собираются её приобретать. Основная цель такой покупки — организация отдыха, так ответили 76% респондентов. 8% опрошенных рассматривают подобные вложения как инвестицию, ещё 8% — планируют заниматься огородным хозяйством и тоже 8% — хотят обустроить дом для родителей либо других пожилых родственников.

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Главный критерий при выборе — стоимость. Этот вариант выбрали 34% опрошенных. Также важны транспортная доступность (28%), наличие коммуникаций (15%), окружающая природа (8%), инфраструктура (7%), состояние строений и доброжелательность соседей (по 4%).

42% участников исследования готовы потратить на дачу 3 млн рублей и более. 16% — от 1 до 3 млн, 26% — от 500 тыс. до 1 млн, 16% — до 500 тыс. Подавляющее большинство россиян (57%) планируют приобретать загородную недвижимость на собственные средства. Ещё 15% хотят взять кредит, 25% — оформить ипотеку, 3% — потратить на это материнский капитал.

Ольга Монахова, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Хотя многие собираются купить дачу за наличные деньги, для формирования этой суммы люди чаще всего используют современные финансовые инструменты. Только 26% респондентов признались, что откладывают наличные. 35% опрошенных формируют накопления при помощи вкладов и депозитов, 19% предпочитают копилку в банковском приложении, 15% инвестируют, а 5% используют программы накопительного страхования жизни (НСЖ). НСЖ позволяет не только накопить необходимую сумму к определённому сроку, но и получить гарантированный доход и страховую защиту. С начала 2023 года заключено 87 тыс. новых договоров НСЖ».

Из тех, у кого дача уже есть, используют её для отдыха 40% опрошенных. 34% занимаются огородом. У 12% респондентов там живут родители или другие родственники. Редко приезжают в свой загородный дом 9%, а 5% делают там ремонт.