5 причин, из-за которых ремонт может растянуться на вечность

Константин Лагутин отметил, что нужно заранее узнать о проблемах, с которыми можно столкнуться во время ремонта.

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Архитектор в беседе с myDecor сообщил, что до начала ремонта нужно обязательно договориться с бригадой о сроках работ.

Во время ремонта строители должны заниматься только вашим проектом, а не другими.

Затянуться работы могут из-за непродуманного бюджета. Важно правильно рассчитать общую сумму на проект, продумать, когда и за что следует платить.

Ремонт затягивается часто из-за отсутствия нужных материалов. Услуга по закупке обходится в 10-20 процентов от стоимости материалов.

Также ремонт может растянуться на вечность из-за недобросовестных рабочих, которые уходят в запой. Нужно предупредить бригаду сразу о том, что если вы увидите на объекте алкоголь, то сразу же прекратите с рабочими сотрудничество.

Воровство материалов на стройке тоже случается часто. Единственный способ – это постоянно контролировать бригаду.

Не стоит также экономить за счёт низкой оплаты строителям, потому что они смогут найти другой способ заработка.