Как понять, что подушку пора выбрасывать

Неважно, сколько стоит ваша подушка и из какого материала она сделана – изделие в любом случае придет в негодность.

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Какие-то подушки портятся быстрее, какие-то медленнее. В любом случае эксплуатировать одну подушку годами попросту нельзя. Плохая подушка провоцирует боли в спине, шее и мешает комфортному глубокому сну. А все это, как следствие, негативным образом сказывается на качестве жизни.

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Подробнее о том, как понять, что срок годности вашей подушки истек – в материале "Рамблера".

Подушка потеряла форму

Если изделие стало слишком плоским или внутри него образовались комки – это верный признак, что подушку пора менять. Проверить, держит ли подушка форму, можно очень просто: сложите ее пополам, затем расправьте и посмотрите, как долго она принимает исходную форму. Если на это уходит несколько секунд и более – смело выбрасывайте старую подушку.

Только упругая и удобная подушка без пролежней сможет грамотно защищать ваш позвоночник во время сна.

У вас возникла аллергия

Каждую ночь подушка впитывает в себя пот. Кроме того, на ней скапливаются частички отмершего эпидермиса, которые притягивают к себе пыль. Пыль, в свою очередь, провоцирует появление пылевых клещей, а они могут вызывать серьезную аллергию и даже астму. Если вдруг вы столкнулись с насморком и кашлем, но уверены, что дело не в простуде, попробуйте сменить подушку и обратиться к аллергологу

Подушка плохо пахнет

Когда человек потеет во сне, на подушке возникает влажная среда – идеальная для размножения бактерий. Бактерии и пот придают подушке неприятный запах. Поначалу избавиться от него можно при помощи стирки, но со временем зловонный запах становится все более едким. Этот признак указывает на то, что подушке пора отправиться в мусорку.

Подушке больше двух лет