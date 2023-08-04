Под каким одеялом спать лучше?

Ответ на этот вопрос впрямую зависит от материала, из которого сшита эта незаменимая постельная принадлежность. И главное - какой наполнитель использован при его изготовлении.

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Еще недавно выбор этого компонента не отличался широким ассортиментом, ограничиваясь парой-тройкой классических вариантов: пух, шерсть или ватин. Сегодня на рынке представлены десятки материалов животного, растительного и синтетического происхождений - от старого знакомого хлопка до экзотического бамбука. Попробуем помочь читателям разобраться в этом изобилии и не ошибиться в своем выборе.

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При существующем разнообразии всегда можно выбрать изделие, полностью соответствующее вашим пожеланиям. Просто необходимо заранее подкрепиться знаниями о важных характеристиках и сопоставить их с тем, как и при каких условиях мы планируем «эксплуатировать» одеяло.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ

Прежде всего, одеяло должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, то есть быть гипоаллергенным, гигроскопичным, не препятствующим естественной вентиляции, не вызывать раздражения кожи и при этом обеспечивать нужную теплопроводность.

Все эти качества во многом зависят от используемых в одеялах наполнителей. В основном, они бывают синтетическими и натуральными, и у каждого из этих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Но зачастую их возможности и качества совершенно неожиданны для непосвященных, нас с вами, и поэтому рекомендуем вам не оставаться в плену привычных стереотипов, а собрать максимальную информацию о товаре, который вы собираетесь приобрести.

Некоторые производители предлагают матрасы с неожиданными, такими, как, например, кукуруза и морские водоросли.Считается, что это - единственный недостаток: недостаточно известны. С другими же качествами у этих наполнителей - все в полном порядке: и гигроскопичны, и легки, и приятны на ощупь, а одеяла с морскими водорослями даже заряжают энергией, способствуют снижению утомляемости и помогают лучше переносить стрессовые ситуации.

Итак, к синтетическим наполнителям относятся: тинсулейт (искусственный лебяжий пух), синтепон, холлофайбер, нанофайбер, полиэстер и волокна полиэфира. Такие наполнители имеют небольшой вес и при этом хорошо сохраняют тепло. Однако впитывают влагу хуже натуральных: в межсезонье под одеялом с синтепоновым наполнителем будет некомфортно. Семейство натуральных наполнителей представляют шелк, кашемир, пух, бамбук, волокна льна и конопли, эвкалипт, шерсть, кукуруза, морские водоросли, хлопок, байка. И в меньшей степени - некоторые другие органические производные.

КАКИЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ?

Из натуральных наполнителей самым теплым принято считать пух. Он, в свою очередь, может быть утиным или гусиным (наиболее распространенные виды), лебяжим, а также пухом гаги, который подходит даже для суровых климатических условий. Не уступают пуху в теплоемкости хлопковые (ватные) наполнители. Они надежно удерживают тепло человеческого тела даже при нулевой температуре. В этом смысле достойную конкуренцию хлопку могут составить лен, бамбук, шерсть, в том числе - верблюжья, обладающая отличными теплоизоляционными свойствами.

Не торопитесь, однако, недооценивать и, тем более, списывать со счетов синтетические наполнители. Тот же холлофайбер по теплоте не уступает шерсти, а его гипоаллергенность может сделать ваш сон очень приятным. К слову сказать, этот материал будет намного предпочтительнее шерсти для людей, которые страдают ринитами, аллергией или бронхиальной астмой, и к тому же не выносят колючих волокон. Для подобного рода категорий потребителей «холлофайберные» одеяла — это как раз то, что надо. Кроме теплопроводности, такие спальные принадлежности сохраняют еще и пышную форму, не вызывают раздражения и не притягивают пыль. И к тому же долговечнее многих натуральных.

Добавим к сказанному, что, согласно другим оценкам, самый теплый наполнитель для суровых зим - кашемир, самый подходящий для людей с проблемным позвоночником и суставами - овечья шерсть, самый дешевый - синтепон. Самый долговечный - лен, а самый антибактериальный - бамбук.

КТО ЕСТЬ КТО СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Теперь, когда мы, в принципе, разобрались в табеле о рангах относительно наполнителей одеял, коротко представим тех, кто изготавливает столь необходимое в повседневной жизни изделие. Наиболее известными брендами, присутствующими на российском текстильном рынке, эксперты считают несколько компаний и фирм.

Togas. Выпускает одеяла премиум-класса, активно внедряет современные технологии и материалы. Стоимость продукции стартует от 5 тыс. рублей (Либро). Есть изделия с пухом, шерстью, волокнами эвкалипта, бамбука, льна, микрофайбера. German Grass. Специализируется на производстве летних, зимних и всесезонных одеял. Ассортимент компании - шерстяные, пуховые одеяла класса lux, а также с растительными и синтетическими наполнителями. Самая дешевая модель обойдется ориентировочно в 3000 рублей, элитная - в 36 тыс. (и более) рублей. Kariguz. Выпускает преимущественно пухово-перьевую продукцию. Одеяла снабжены практичными чехлами - отличный вариант подарка. Средняя цена - 8-9 тыс. рублей. Ecotex. Предлагает широкий модельный ряд с шерстью, хлопком или пухом в качестве наполнителя. Стартовая цена - 1500 рублей. «Лежебока». Производит добротную продукцию, которую предлагает по демократичным ценам - можно купить приличную модель за 2000-3000 рублей. Primavelle. В продаже есть одеяла с натуральными и синтетическими наполнителями, большой выбор моделей для северных регионов. «СН-Текстиль». Продукция отличается ярким, запоминающимся дизайном и достойным качеством.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уточним: выше мы опубликовали оценки различных наполнителей, которые дают представители торговых сетей, рекламирующие и представляющие эти товары. Но для нас с вами не менее важно знать и мнение самих потребителей, «глазами и ушами» которых позиционирует себя интернет-журнал «ВыборЭксперта.ру». Предлагаем вам ТОП-10 лучших наполнителей и изделий из них, который опубликовало это сетевое издание.

1. Овечья шерсть. Предпочтительным изделием с этим наполнителем называется всесезонное одеяло SELENA Gold Line стоимостью от 1497 до 1673 руб.

2. Пух. Одеяло Василиса Про-Комфорт, стоимость от 970 руб.

3. Синтепон. Легкое одеяло DREAM TIME стоимостью от 890 до 1250 руб.

4. Холлофайбер. Одноименное одеяло размером 172х205 см с чехлом из полиэстера, 1261 руб.

5. Бамбук. Всесезонное одеяло Василиса Делюкс Бамбук, от 1573 до 2220 руб.

6. Шелк. Всесезонное одеяло от Каталины Текстиль, 2070 руб.

7. Кашемир. Зимнее одеяло Sortex Natura, 4189 руб.

8. Эвкалипт. Одноименное зимнее одеяло размером 175х210 за 2205 руб.

9. Хлопок. Теплое одеяло Sortex Natura, цена от 2260 до 3257 руб.