Азиатские секреты уборки: навести порядок навсегда
В Китае, Японии, Корее всегда трепетно и очень щепетильно относятся к гигиене и порядку. Дом должен быть чистым, опрятным, при этом на уборку времени у азиатов совсем немного. Чтобы достичь баланса, они пользуются несложными лайфхаками.
Чулки для идеальной чистоты
Капрон накапливает статическое электричество. Благодаря этому, чулки могут собрать малейшие частички грязи и пыли. В Азии их надевают поверх тряпочки на швабру, чтобы полы были кристально чистыми, а еще наматывают на насадку швабры и протирают потолки, стены, высокие полки. Времени на такую уборку тратится в разы меньше.
Пришитое одеяло
Одеяло в Китае пришивают к пододеяльнику и закидывают в машинку комплектом. Так спальные предметы значительно дольше сохраняют первоначальный вид. Кстати, вопреки стереотипам, одеяло стирать необходимо, в нем накапливается пот, попадают частички кожи и размножаются бактерии. Китайский способ ухода за постельным гораздо более гигиеничен, чем привычный нам.
Все в контейнеры
Многие жители Китая отказываются от отдельных шкафов и этажерок, превращая одну из комнат в гардеробную. В ней вещи хранят в контейнерах, отдельные для теплой одежды, другие — для летних. Отдельные пластиковые кофры для аксессуаров и памятных вещей. Кстати, это прекрасный вариант для тех, кто не может расстаться с памятными сердцу мелочами и не хочет, чтобы они захламляли квартиру.
Натуральные средства
Вместо бытовой химии в Азии стараются максимально использовать натуральные компоненты. Например, с помощью прокисшего молока возвращают деревянным поверхностям сияющий вид: достаточно протереть им ручки мебели, шкафы, столешницу, а затем пройтись по ним сухой тряпочкой.
Оконные стекла в Китае моют луком, просто разрезая овощ пополам и натирая стекло. Затем луковый сок убирают сухой мягкой тряпочкой. Кстати, оставшиеся эфирные масла отпугивают насекомых. А стекла остаются блестящими и чистыми.
Профилактика
Чтобы уборка была быстрой, в Японии и Китае стараются не допускать бардака. Например, для профилактики скапливающейся пыли, все поверхности протирают с помощью тряпочки, смоченной в кондиционере для белья. Он обладает антистатическим эффектом, отталкивая пыль.