Азиатские секреты уборки: навести порядок навсегда

В Китае, Японии, Корее всегда трепетно и очень щепетильно относятся к гигиене и порядку. Дом должен быть чистым, опрятным, при этом на уборку времени у азиатов совсем немного. Чтобы достичь баланса, они пользуются несложными лайфхаками.

© WomanHit.ru

Чулки для идеальной чистоты

Видео дня

Капрон накапливает статическое электричество. Благодаря этому, чулки могут собрать малейшие частички грязи и пыли. В Азии их надевают поверх тряпочки на швабру, чтобы полы были кристально чистыми, а еще наматывают на насадку швабры и протирают потолки, стены, высокие полки. Времени на такую уборку тратится в разы меньше.

Пришитое одеяло

Одеяло в Китае пришивают к пододеяльнику и закидывают в машинку комплектом. Так спальные предметы значительно дольше сохраняют первоначальный вид. Кстати, вопреки стереотипам, одеяло стирать необходимо, в нем накапливается пот, попадают частички кожи и размножаются бактерии. Китайский способ ухода за постельным гораздо более гигиеничен, чем привычный нам.

Все в контейнеры

Многие жители Китая отказываются от отдельных шкафов и этажерок, превращая одну из комнат в гардеробную. В ней вещи хранят в контейнерах, отдельные для теплой одежды, другие — для летних. Отдельные пластиковые кофры для аксессуаров и памятных вещей. Кстати, это прекрасный вариант для тех, кто не может расстаться с памятными сердцу мелочами и не хочет, чтобы они захламляли квартиру.

Натуральные средства

Вместо бытовой химии в Азии стараются максимально использовать натуральные компоненты. Например, с помощью прокисшего молока возвращают деревянным поверхностям сияющий вид: достаточно протереть им ручки мебели, шкафы, столешницу, а затем пройтись по ним сухой тряпочкой.

Оконные стекла в Китае моют луком, просто разрезая овощ пополам и натирая стекло. Затем луковый сок убирают сухой мягкой тряпочкой. Кстати, оставшиеся эфирные масла отпугивают насекомых. А стекла остаются блестящими и чистыми.

Профилактика