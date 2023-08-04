Россиянам назвали дешевое средство для придания мягкости полотенцам

Эксперт посоветовала замочить данные изделия в солевом растворе и погрузить их в стиральную машину. В то же время специалистка отметила, что соль можно добавить в отсек для порошка. Упомянутый способ будет так же эффективен, как и предварительное замачивание в растворе, уточняет Савельева.