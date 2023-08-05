Чтобы не кусали: 5 запахов, отпугивающих комаров

Фумигаторы и аэрозоли, разумеется, эффективны в борьбе с насекомыми, но и "подручные средства" не стоит сбрасывать со счетов.

© Inc-News

Лето — безмятежная, полная радости пора, нехило омрачить которую могут вездесущие комары. Назойливое жужжание и зуд от их укусов не даёт покоя во время отдыха на природе, мешает спать ночью... Существуют очень простые методы избавления от крылатых вампиров.

Эфирные масла

Чайное дерево, эвкалипт, гвоздика — комары ненавидят эти ароматы. Установите в помещении арома-лампу или же просто нанесите несколько капель масла на ватный диск и положите его рядом с собой. Ночь будет спокойной и тихой, без назойливого писка над ухом.

Ваниль

Достаточно развести немного ванили в воде и также нанести ароматную жидкость на ватный диск (или на себя, главное — не переборщить).

Уксус

Любой — хоть обычный, хоть яблочный. Разведите чайную ложку уксуса в воде и протрите кожу этим раствором. Правда, есть риск отогнать от себя таким образом любимого человека, но неприятный человеческому обонянию запах быстро испаряется, а насекомые продолжают его чувствовать. К источнику уксусного амбре они не посмеют приблизиться. Применение уксуса летом актуально и ещё по одной неэстетичной причине — он эффективно устраняет запах пота.

Герань

Привередливые кровопийцы не любят аромат листьев герани. Поставьте это растение на подоконник — безмятежный сон вам гарантирован (равно как и визуальное удовольствие — герань очень красиво цветёт). Аналогичным образом действуют на них и растущие помидоры. Так что, если вы давно собирались начать выращивать на подоконнике черри, но вас что-то останавливало — самое время воплотить эту ароматную идею в жизнь.

Черемуха