Селекционер рассказала о пользе комнатных растений в офисе

Комнатные растения в офисе способствуют повышению производительности труда и творческих способностей сотрудников, заявила селекционер Джо Ламбелл. По ее словам, цветы в горшке снижают сердечный ритм и позволяют успокоиться. Также растения поглощают значительную часть соединений алканов и бензолов, которые попадают в помещение с улицы и опасны для здоровья человека.

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Ламбелл сообщила, что зелень на рабочем месте может повысить производительность труда сотрудников на 15%. Она добавила, что в помещениях с растениями люди активнее реализуют творческие способности и быстрее выполняют требующие креативного мышления задачи.

Статью Ламбелл о пользе зелени на рабочем месте опубликовало издание HuffPost.