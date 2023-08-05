Как справиться с паутинным клещом на огурцах

Паутинный клещ — вредитель, который опасен для большинства растений на дачном участке, в частности для огурцов. Мелкий паразит способен полностью уничтожить урожай и населить весь огород, если вовремя его не остановить.

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Как уничтожить клеща на огурцах в парнике и на открытых грядках — в материале «Вечерней Москвы».

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Чем опасен паутинный клещ

Паутинный клещ — это очень мелкое паукообразное, которое поражает огуречные кусты. Огородник может в течение долгого времени не замечать незваных гостей, пока проблема не станет очевидной: листья внезапно пожелтеют, покроются пятнами и опадут, после — осыпятся цветы и завязи. Запущенное поражение клещами грозит уничтожением урожая огурцов и тем, что вредитель перекинется на другие посадки на дачном участке.

Клещ чаще размножается на огурцах в парниках, так как в закрытом грунте условия для его жизнедеятельности более благоприятны. Он любит густые посадки, застойный сухой воздух, высокую температуру. На открытом воздухе клещ поражает огурцы при недостаточном поливе в засуху.

Профилактика появления паутинного клеща

Чтобы появление паукообразного не осталось без внимания, нужно время от времени осматривать растения. Источник питания клещей — сок растений. Поэтому огородник может заподозрить неладное, если увидит на листьях небольшие желтоватые крапинки, что со временем увеличиваются в размерах. Сами же листья при этом сохнут. Больше всего колоний паукообразных селится на листве, находящейся в нижней части куста. Если паразитов очень много, растения полностью затягиваются паутиной.

Предотвратить размножение клеща поможет строгое следование правилам агротехники и фитосанитарным нормам. Нужно регулярно вырывать сорняки, перекапывать почву, обрывать и сжигать поврежденную листву, своевременно поливать и проветривать посадки. Однако даже при всем этом нет гарантии, что огород сохранен от паразитов. Они могут попасть на участок от соседей, вместе с рассадой, приобретенной в непроверенных местах, или почвой.

Народные или промышленные методы борьбы: что лучше

При несерьезном поражении огорода можно попробовать уничтожить клеща, используя народные методы. Если применять их регулярно, получится заметно сократить численность вредителей. Наибольшую эффективность имеют промышленные средства, но использовать их нужно с осторожностью, строго соблюдая инструкции. Порою огородники обращают внимание на клеща, когда растения уже затянуты паутиной. В этом случае приходится прибегать к химическим препаратам. Народные средства будут мало эффективны. В большинстве случаев даже для дачника химические препараты представляют третий класс опасности (умеренно опасные вещества), а для полезных насекомых (например, пчелы, дождевые черви) — это отрава.

Меры борьбы с паутинным клещом на огурцах в теплице

Народные методы

Луковый настой. Для приготовления измельчают шелуху от лука, засыпают в воду и оставляют настаиваться в течение семи суток. Стоит придерживаться пропорций: сто граммов шелухи лука на пять литров воды. Настоем орошают все кусты.

Настой корня одуванчика. Универсальный метод: хорош для грядок с огурцами как в парниках, так и снаружи. Чтобы приготовить литр отвара, берут двадцать граммов мелко порубленного корня и настаивают два–три часа. После опрыскивают огурцы. Необходимо учитывать, что после дождя растения нужно опрыскивать заново.

Хищный клещ фитосейулюс. Среди других биологических средств — заселение грядок противником огуречного вредителя. Однако этот метод сложно осуществим, так как паукообразное сложно найти, да и требует это немалых материальных затрат.

Препараты

В парнике с паутинным клещом помогут справиться биологические препараты, которые эффективны, но токсичны.

«Битоксибациллин». Действие препарата основано на том, что особые бактерии вырабатывают своеобразную отраву для паукообразных. Чтобы приготовить средство, 80–100 граммов продукта разводят в литре воды. Обрабатывать растения нужно во время вегетации раз в четырнадцать дней, следуя правилу: один–два литра на десять квадратных метров грядки.

«Биоверт». Нужно взять семь–десять граммов средства на литр воды. Опрыскивание также проводят во время вегетативного периода из расчета один–три литра на десять «квадратов».

«Фитоверм». Рекомендуется разводить из расчета четыре сотых миллилитра препарата на литр воды. Орошать огурцы производитель советует каждые двадцать суток. Понадобится один–три литра раствора на десять квадратных метров.

Меры борьбы с паутинным клещом на огурцах в открытом грунте

Народные методы

Мыльный раствор. Распространенный метод борьбы с паразитами основан на том, что мыло может создавать тонкую пленку на растениях, которая мешает клещам дышать и получать питание. Для приготовления чаще всего рекомендуют использовать хозяйственное мыло. Его нужно измельчить, развести в теплой воде в примерном соотношении двести граммов мыла на десять литров воды. Получившимся раствором нужно опрыскать кусты или протереть листья смоченной в растворе тканью.

Чтобы усилить эффект, можно дополнить спасительное средство такими ингредиентами с резким запахом, как березовый деготь, табак, керосин и другие.

Чесночный настой. Настой чеснока можно сделать из 150 граммов нарезанных зубчиков и литра воды. Перед использованием средства нужно выждать шесть часов. После разводят десять миллилитров чесночной жидкости в двух литрах воды и опрыскивают кусты.

Препараты