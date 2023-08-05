Полный список работ на даче в августе 2023

В августе созревают ранние сорта яблок, груш, алычи, облепихи и поздняя вишня. Поспевает рябина, завершают плодоношение смородина и крыжовник.

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Не давайте яблокам и грушам перезревать. Выбирайте для сбора урожая сухой день. Сразу отбраковывайте все гнилые и поврежденные плоды, так как это является дополнительным источником инфекции для плодовых деревьев. Тяжелые ветви с плодами яблок и груш на зимних сортах подпирают дополнительными опорами либо подвязывают к стволу.

Огурцы и помидоры убирайте каждые два-три дня, не допуская перезревания.

Выкапывайте ранний картофель и хорошо просушивайте его на солнце.

В первой декаде августа убирают основной урожай фасоли овощной, зелени укропа, цветной капусты, капусты брокколи, сладкого перца. Кабачки обычно убирают, когда плод достигает длины 20–25 см. Как только станут буреть баклажаны, тоже нужно собрать с грядки. Если опоздать с этим, овощ превратится в огрубевший и горький плод.

В августе можно снова посадить следующие культуры, чтобы собрать урожай в этом году:

– редис – любит короткий световой день, поэтому август – самое время для повторной посадки редиса. Если первая неделя месяца жаркая, отложите посадку до середины месяца;

– зелень: салат, укроп, петрушка, пряные травы. Всю эту зелень можно также высадить на освободившиеся грядки в последний летний месяц;

– редька и репа также сгодятся для позднего посева. Особенно если вы планируете заложить корнеплоды на хранение, то конец июля и начало августа – лучшее время для посева;

– горох – отдайте предпочтение скороспелым сортам, они принесут урожай уже через полтора месяца. Посевы можно проводить каждые 10 дней, чтобы как можно дольше наслаждаться свежими стручками и их содержимым;

– пекинская капуста – идеальное время для посадки этой культуры июль или август;

– озимой чеснок можно сжать в конце августа, для лучшей зимовки погружают зубчик на глубину до 15 см.

При нежелании посадки других культур на освободившее место можно оставить почву под пар. По возможности необходимо очищать такую почву от сорняков.

В августе необходимо начинать проводить мероприятия по оздоровлению почвы. Важно для почвы суметь восстановить нарушенный баланс питательных веществ, для этого необходимо высевать сидеральные культуры: горчицу, рожь, люцерну и др. В процессе роста такие растения разрыхляют почву, что позволяет улучшить насыщение ее воздухом и влагой.

Горчица своими корневыми выделениями оказывает отрицательное влияние на проволочника, а люцерна способна фиксировать азот воздуха в своей растительной массе. Особенно полезным это будет для глинистых почв. Что касается песчаной почвы, то растения сидераты, наоборот, ее укрепят корневой системой. Защиту почвы от размывания и раздувания обеспечат листья и стебли растений, они же не допустят растрескивания и высыхания земли. Весной же за месяц до посадки грядку с сидератами необходимо заделать и освободить место под следующую культуру.

На дачных и приусадебных участках растет большое разнообразие сорняков, поэтому необходимо регулярно проводить борьбу с ними вплоть до глубокой осени. Желательно проводить агротехнические приемы: рыхление, плоскорезная обработка почвы, подкапывание и удаление сорняков вместе с корневой системой.

Перед тем как избавиться от сорняков, стоит присмотреться к растениям, потому что они дают дачнику информацию о состоянии почвы. Лебеда означает необходимость внесения органических удобрений. Хвощ полевой, лютик ползучий говорят о повышенной влажности, хвощ и ромашка – о необходимости провести известкование, так как почва кислая.

В августе плодовые деревья закладывают урожай будущего года, поэтому самое время подкормить их фосфором и калием. В конце августа – начале сентября можно высаживать кустарники и деревья: клюкву, сирень, можжевельник, вишню, красную смородину, шелковицу.

Август – лучший месяц для посадки клубники. Молодые усы к этому времени уже успевают сформироваться, их легко рассаживать на подготовленные грядки. Клубнику нужно пересаживать на новое место каждые три-четыре года. В выбранное место вносят перегной, компост и торф. Все хорошенько разровнять и обильно полить. Спустя неделю можно приступать к высадке. К этому времени органические удобрения насытят землю всеми необходимыми элементами.

Розетки аккуратно выкапывают лопатой. В каждую лунку высаживают только одну розетку, поскольку кусту должно хватать места для развития.

Также в августе лучше всего заниматься цветником. Пересаживать луковичные растения, деление и посадка пионов, санитарная обрезка роз (удаление засохших старых и молодых ветвей, чтобы снизить загущение).

Помимо обрезок и пересадок необходимы подкормки таким декоративным растениям, как клематис, гладиолусы, георгины.

В августе, если нет засухи, заканчиваются поливы всех огородных культур, за исключением корнеплодов поздних сроков уборки (огурцов, капусты, моркови, свеклы и других). Особенно внимательно надо следить за влажностью почвы на морковных грядках. При недостаточной влажности и нерегулярных поливах корнеплоды будут растрескиваться и приобретут уродливую форму.

Полив деревьев постепенно сокращайте, но не прекращайте полностью, если погода стоит жаркая и сухая. Ягодные кустарники нуждаются во влаге, т. к. у них формируются цветковые почки для урожая следующего года.