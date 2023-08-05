Зачем нужно вакцинировать собаку, когда и от чего

Разберемся, что такое вакцинация, зачем она вообще нужна, от каких серьезных заболеваний можно защитить питомца с помощью прививок, и в какие сроки их нужно проводить.

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Вакцины необходимы для здоровья собаки. Они являются ключевым средством профилактики многих серьезных заболеваний и недугов и в некоторых случаях могут даже уберечь жизнь питомца. Сегодня мы расскажем, как обезопасить своего пушистого друга.

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Что такое вакцины для собак и для чего они нужны?

Вакцины для собак, как и вакцины для кошек или те, которые делают людям, представляют собой соединения, которые обычно вводятся подкожно или интраназально и направлены на создание иммунной памяти в организме. Для этого вакцина содержит небольшие дозы вредных агентов, от которых реципиент должен быть защищен. Это могут быть ослабленные или мертвые микроорганизмы, белки и т.д. Соединение не наносит вреда животному, но его достаточно, чтобы активировать иммунную систему и инициировать выработку антител.

Вакцины — это биологические соединения, направленные на создание иммунной памяти в организме собаки. Они не вредны, но стимулируют выработку антител.

Таким образом, при возможном заражении в будущем организм собаки запомнит этот возбудитель и сможет защититься от него быстрее и эффективнее, чем если бы это был первый контакт питомца с ним. Таким образом, вакцины - это способ научить организм распознавать своих "врагов".

Потребности в вакцинах для собак различаются в зависимости от географического положения, поскольку заболеваемость патогенами и паразитами не везде одинакова. Определенные заболевания, возможно, были искоренены в одном регионе, но могут быть эндемичными в других местах. Могут быть различия даже в пределах одной страны.

Особенно важно получить информацию по этому вопросу перед поездкой с домашними животными, в том числе, чтобы правила места назначения не застали нас врасплох.

Наконец, важно отметить, что действие вакцин не является постоянным, поэтому одной дозы будет недостаточно. Чтобы ваша собака была защищена, вам необходимо периодически вводить ей бустерные дозы, всегда строго следуя указаниям и графику, установленным вашим ветеринаром.

Важно знать правила, касающиеся вакцин, не только в том месте, где мы живем, но и в любой стране, в которую мы планируем поехать со своей собакой.

Вакцины для щенка: когда делают первые прививки?

Как мы уже поняли, целью вакцин является укрепление иммунной системы животного, поэтому отправной точкой должно быть то, что малыш уже немножко подрос. Вот почему вопрос о том, когда щенку делать прививку, особенно важен.

Находясь в утробе матери, а затем во время кормления грудью, щенок пользуется определенной естественной защитой. Этот иммунитет, полученный от матери, который, в частности, вырабатывается из молозива (первого грудного молока), позволяет щенку быть защищенным, пока его собственная иммунная система развивается и укрепляется.

Иммунитет матери постепенно теряет силу, однако, пока он еще не отлучен от груди, его еще нельзя вакцинировать. Следовательно, существует период определенной уязвимости, в течение которого очень важно, чтобы щенок не выходил на улицу (или только на руках хозяина) и, прежде всего, чтобы он не общался с незнакомыми собаками. Это мера предосторожности, которую желательно соблюдать до тех пор, пока щенок не завершит цикл вакцинации.

Учитывая все это, когда следует начинать вакцинацию щенка?

Это должен решить ветеринар, но обычно это делается после отлучения от груди, постепенного процесса, который может длиться с 3 по 8 неделю.

Таким образом, наиболее распространенным является то, что график вакцинации начинается с 6-й по 8-ю недели, с последовательными бустерными дозами до 12-14 недель. Таким образом, собака получит надежную иммунизацию и остаток материнского иммунитета не повлияет на действие вакцин.

Вакцинацию щенка обычно проводят с шестой недели, после завершения процесса отлучения от груди и когда иммунизация матери больше не мешает вакцинации.

Прививки для собак

Теперь, когда вы уже знаете больше о том, что это такое и как действуют вакцины для собак, пришло время поговорить о конкретном графике вакцинации, которому следует следовать.

Кроме того, мы собираемся выяснить, какие прививки действительно обязательны для собак, а какие важны и рекомендуются для обеспечения хорошей защиты питомца.

Единственная обязательная вакцина для собак почти во всех странах мира - это вакцина от собачьего бешенства. В любом случае, рекомендации профессионалов - всегда вакцинировать собак от бешенства, поскольку это очень серьезное и заразное заболевание. Кроме того, это зооноз, что означает, что он может передаваться человеку.

Вакцину против бешенства впервые вводят через 12-14 недель, обычно с годовой бустерной дозой.

Важные вакцины для собак:

Чума;

Инфекционный гепатит;

Парвовирус;

Лептоспироз.

Рекомендуемые вакцины для собак:

От собачьего гриппа;

Болезнь Лайма;

Кашель в питомниках;

Бабезиоз;

Лейшманиоз собак.

Поливалентные вакцины для собак

Как мы видим, существует множество вакцин, которые можно было бы порекомендовать собаке. При просмотре всех них возникает естественное сомнение: нужно ли вводить их все по отдельности, да еще в бустерных дозах? Именно здесь на помощь приходят так называемые поливалентные вакцины для собак.

Поливалентные вакцины, как следует из названия, представляют собой препараты, которые объединяют несколько различных соединений и создают иммунитет против различных заболеваний с помощью одной дозы.

С помощью этих типов вакцин собакам требуется гораздо меньше инъекций, чтобы быть защищенными. Кроме того, они облегчают всю логистику, связанную с вакцинацией, поскольку затраты на материалы, транспортировку и консервацию ниже.

Существуют следующие типы поливалентных вакцин, которые отличаются друг от друга количеством заболеваний, от которых они обеспечивают защиту:

Трехвалентные: от чумы, гепатита и лептоспироза;

Четырехвалентные: как и трехвалентные, с добавлением парвовироза;

Пятивалентные: чума, гепатит, парвовирус, парагрипп и кашель в питомниках;

Шестивалентный: как и предыдущий, с добавлением лептоспироза и дополнительного штамма парвовируса;

Восьмивалентные: как и предыдущие, с добавлением дополнительных штаммов лептоспироза и парагриппа.

График вакцинации щенка

Мы уже упоминали, что выбор вакцин, которые должна сделать собака, во многом будет зависеть от региона, в котором она проживает, поэтому рекомендуется проконсультироваться со своим ветеринаром, чтобы узнать, какой тип защиты лучше всего подходит для вашего питомца.

Тем не менее, стандартный график вакцинации может быть:

В возрасте 6-8 недель: моновалентная (парвовирусная) или двухвалентная (парвовирусная и чумная) вакцина;

3 – 4 недели спустя: поливалентная вакцина;

3 – 4 недели спустя: новая доза поливалентной вакцины;

В 16 недель: вакцина против бешенства;

В возрасте одного года: первая ежегодная ревакцинация.

Ежегодные контрольные дозы: бешенство (рекомендуется в целом и обязательно во многих местах) и лептоспироз.