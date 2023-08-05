Как убрать рыбный запах с кухни

Лимон, корица, кофе - ваши отличные союзники в устранении рыбного запаха на кухне. Эти натуральные освежители воздуха не только впитают типичный запах рыбы, но и оставят приятный аромат на кухне.

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Хорошая вентиляция

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Для удаления рыбного запаха с кухни, а также для предотвращения его появления, важно, чтобы всегда была хорошая вентиляция. Позаботьтесь о том, чтобы с того момента, как вы начнете работать с рыбой, окна были открыты и чтобы воздух свободно циркулировал по комнате. Включите вытяжку.

Но, будьте осторожны, не включайте вентиляторы, чтобы нагнетать больше воздуха, потому что вы можете вызвать попадание рыбного запаха в другие комнаты вашего дома.

Лимон, твой верный союзник

Лимон всегда помогает нам избавиться от неприятных запахов. Чтобы избавиться от рыбного запаха на кухне, попробуйте отварить лимон в кастрюле, а затем дать ему высохнуть. Пока он лежит в кастрюле, он пропитает кухню своим ароматом, перекрывая запах рыбы.

Вы также можете сделать это, например, с кожурой цитрусовых, лимонов и апельсинов. Доведите их до кипения и дайте их парам наполнить кухню.

Лимон также помогает при удалении стойких пятен с белой одежды. Нанесите на пятно лимонный сок, капните несколько капель прямо на него и оставьте на 1 час, пока одежда будет находиться на солнце. Наконец, постирайте вручную или в стиральной машине.

Несколько веточек корицы

Многим из нас нравится аромат, исходящий от корицы. Что ж, это также может помочь избавиться от рыбного запаха на кухне. Вам просто нужно нагреть несколько веточек корицы в духовке в течение нескольких минут, а затем открыть дверцу и дать ее осадкам заполнить всю кухню. Вы также можете отварить веточки корицы в воде в течение 15 минут - работает так же хорошо, как и в духовке.

Поджарьте кофе

Кофе - еще один замечательный натуральный освежитель воздуха. Его пронзительный аромат не только способен разбудить вас по утрам, но и помогает избавиться от рыбного запаха на кухне.

Когда вы закончите готовить рыбу, возьмите несколько кофейных зерен и измельчите их, чтобы избавиться от нежелательных запахов. Также если вы просто положите в любую емкость несколько зернышек кофе, и поставите ее в холодильник, вы избавитесь и там от неприятных запахов.

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