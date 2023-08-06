Все на своих местах: как привести в порядок кухню

Организация кухни может показаться сложной и непосильной задачей для многих людей. Однако, следуя правильным советам и методам, вы можете превратить свою кухню в функциональное и эффективное пространство.

© Inc-News

Порядок на кухне необходим для облегчения приготовления пищи, максимального увеличения пространства для хранения вещей и создания приятной атмосферы для готовки. Каждая хозяйка должна помнить о важности оптимизации каждого сантиметра кухни и наличия логической системы размещения посуды, приборов и продуктов питания.

Видео дня

Кроме того, нужно понимать, что поддержание чистоты на кухне - это постоянная работа изо дня в день. Вот почему рекомендуется в конце дня выделять немного времени, чтобы собрать и убрать использованные предметы, а также почистить рабочие поверхности. Это позволит вам начинать каждый день с чистой и организованной кухни, готовой к использованию.

1. Чистые столешницы.

Чистота столешниц - ключ к организованной кухне. Храните бытовую технику и посуду, которыми вы не часто пользуетесь, в шкафах или ящиках, освобождая место для комфортной работы. Чтобы предметы первой необходимости были под рукой, установите планки или крючки на стене или под высокими предметами мебели, где вы можете повесить посуду, которой пользуетесь чаще всего. Помимо практичности, этот метод также добавит эстетичности и уникальности вашей кухне. При этом когда вы решите выставить предметы на обозрение, убедитесь, что они красивые.

Используйте прозрачные банки и контейнеры для хранения таких продуктов, как хлопья, макароны, бобовые или конфеты. Таким образом, вы сможете быстро определить их содержимое, бонусом - они еще и украсят кухню.

Приправы часто используются на кухне, поэтому важно всегда иметь их под рукой. Поставьте поднос на столешницу или ближайшую полку, на которой сгруппируйте баночки со специями, которые вы регулярно используете. Таким образом, вам не придется искать их в разных местах каждый раз, когда вы готовите.

2. Выдвижные ящики: разделяй и властвуй.

Эффективная стратегия организации кухонных ящиков - разделить их на секции. Используйте разделители или лотки-органайзеры, чтобы классифицировать посуду в соответствии с ее назначением. Таким образом, вы сможете легко найти то, что вам нужно, без необходимости все перемешивать. Кроме того, разделители предотвращают перемешивание и беспорядок посуды с течением времени.

Например, пленочная бумага и алюминиевая фольга - это предметы, которые нам часто нужны на кухне, но которые мы обычно не храним под рукой. Чтобы они всегда были рядом, рекомендуется организовать для них место в ящике рядом со столешницей - для часто используемых предметов, которые постоянно приходится искать.

В организации нуждаются не только посуда, но и ящики, в которых вы храните кастрюли, сковороды и сковородки. Используйте разделители в самых глубоких ящиках, вы даже можете расположить с их помощью крышки кастрюль с разделителем, поставив их вертикально рядом с соответствующими кастрюлями. Это упростит вам быстрый поиск кастрюли и ее крышки и не позволит им занимать много места.

3. Не забудьте использовать пространство под раковиной.

Это место часто используется недостаточно, но оно может быть полезным для хранения чистящих средств, мешков для мусора и других предметов, связанных с кухней. Используйте полки или коробки, чтобы все было в порядке и чтобы продукты не смешивались.

Наконец, если на вашей кухне темно, подумайте о том, чтобы поставить светодиодные фонари внутри ящиков. Эти индикаторы автоматически включаются при их открытии, освещая их содержимое и облегчая поиск посуды и ингредиентов.

4. На открытом пространстве проявите себя.

Приобретите красивый табурет или лесенку, которая украсит кухню и одновременно позволит вам добраться до самых высоких полок и шкафов. Это действительно полезный предмет.

В высоких открытых шкафах со стеклянной посудой храните (и выставляйте) самую красивую посуду, которая у вас есть. Бокалы, тарелки, стаканы, чашки... Вы можете превратить свою посуду в коллекцию!

Точно так же чашки для завтрака и тому подобное всегда на виду и всегда под рукой. Вы можете повесить их на несколько крючков под каким-нибудь шкафом. Если у вас достаточно места на кухне, выделите уголок для создания зоны для экспресс-завтраков со шкафом для завтрака, в котором вы храните чашки, кофеварку и кофе, печенье и конфеты в банках, чайники и чайные пакетики ... Это будет очень оригинально и "вкусно"!