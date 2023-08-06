Кинолог назвал главное заблуждение при выборе собаки

По словам кинолога, неопытные собаководы нередко останавливают свой выбор на той или иной породе, основываясь только на размере. Размер собаки ничего не говорит о ее характере и сложности работы с ней, уверен специалист.

При выборе питомца следует ориентироваться не только на размеры, но и на сложность в уходе, а также жилищные условия. Стоит честно ответить себе на вопрос: сколько времени есть на общение с питомцем? Некоторые крупные породы собак нормально переносят жизнь в тесной квартире, в то время как есть и маленькие породы, которым в силу характера будет крайне сложно находиться в маленьком доме без продолжительного выгула. К таким, например, относятся джек-расселы.