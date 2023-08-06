Кинолог назвал главное заблуждение при выборе собаки
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, на что следует обратить внимание при покупке первой собаки.
По словам кинолога, неопытные собаководы нередко останавливают свой выбор на той или иной породе, основываясь только на размере. Размер собаки ничего не говорит о ее характере и сложности работы с ней, уверен специалист.
«Маленькая собака не равно маленькие проблемы. Всех питомцев вне зависимости от размеров нужно воспитывать», – говорит Голубев.
При выборе питомца следует ориентироваться не только на размеры, но и на сложность в уходе, а также жилищные условия. Стоит честно ответить себе на вопрос: сколько времени есть на общение с питомцем? Некоторые крупные породы собак нормально переносят жизнь в тесной квартире, в то время как есть и маленькие породы, которым в силу характера будет крайне сложно находиться в маленьком доме без продолжительного выгула. К таким, например, относятся джек-расселы.
«Можно выбрать достаточно тихого и скромного золотистого ретривера, а можно выбрать активного чихуахуа, который будет всегда следовать за своим хозяином», – добавил специалист в разговоре с РИА Новости.