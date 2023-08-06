Как правильно ухаживать за смородиной, чтобы получить урожай

Созрел урожай черной, красной и белой смородины, крыжовника. Какой уход требуется этим культурам сейчас и что приготовить из этих ягод, об этом мы и поговорим сегодня в нашей «Голове садовой».

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Многие расторопные дачники уже освободили ягодные кусты от тяжести урожая, но у некоторых сбор продолжается: в среднем он длится 30 дней, начиная с середины июля. Наш эксперт Екатерина Попова, биохимик и дачница с многолетним опытом, рассказывает, какой уход за ягодными кустарниками станет гарантией хорошего урожая на следующий год.

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Вооружайтесь секатором и сучкорезом, чтобы провести санитарную обрезку смородины и крыжовника. Прежде всего уда лите из-под кустов сорняки, опавшие листву и ягоды (на черной смородине я также удаляю с куста больные, поврежденные вредителями листья. На красной этого не делаю, они должны опасть сами). Затем избавляемся от веток, которые растут практически параллельно земле. Так же поступаем со сломанными и сухими ветками. Теперь очередь — за старыми (обычно они толстые, темно-коричневые и «украшены» лишайником). Вырезая их, старайтесь не оставлять пенька, загнивающая середина которого может стать «приманкой» для вредителей. И еще внимательно посмотрите, нет ли на старой ветке смородины так называемых побегов замещения (соединенные с основной более молодые ветки).

Оставьте ту, что посильнее, с большим количеством плодовых почек.

Если вы видите, что ветка дала сильный прирост, укоротите ее примерно на треть, только не причините при этом вреда плодовой почке. Для этого срежьте побег на полсантиметра выше почки под углом 45 градусов. Важно, чтобы почка располагалась с внешней стороны ветки, а не на внутренней. Все перечисленные приемы хороши при обрезке черной смородины и крыжовника.

Что касается красной — есть один важный нюанс. Не забывайте о нем! Никогда не срезайте и не прищипывайте концы веток, как это рекомендовано делать на черной смородине. Вы наверняка заметили, что самое большое количество ягодных кистей красной смородины располагается именно на концах веток.

Садоводов-новичков часто интересует: сколько веток должно быть на взрослых кустах смородины и крыжовника? На кусте черной смородины обычно оставляют по 4–5 ветвей разного возраста: первого года, веток в возрасте 2, 3 лет и так далее, то есть от 16 до 20 веток. Я предпочитаю оставлять не больше 10–15 веток и урожаем вполне довольна.

Что касается крыжовника, который терпеть не может загущенности, то для хорошего плодоношения ему вполне достаточно 10–15 веток.

Завершив санитарную обрезку, не забудьте подкормить растения.

Хороший результат приносит такая подкормка: 1 стакан древесной золы, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия растворите в ведре воды и вылейте под каждый ягодный куст (до этого полейте его чистой водой).

А через пару недель «угостите» куст настоем куриного помета (0,5 литра на 10 литров воды). Важный момент: выбирая, чем удобрить смородину, имейте в виду, что она отлично отзывается на внесение удобрений с содержанием фосфора и очень не любит хлор. А красная — и вовсе его не переносит. Поэтому вносите только те удобрения, в составе которых нет этого элемента.

Например, хорошо зарекомендовало себя готовое удобрение «ОМУ» для ягодных и плодовых культур, а также «Нутрисол». После подкормки замульчируйте почву под кустом скошенной травой или компостом: он станет дополнительным источником питательных веществ.

А вы знаете, что…