Как подружить кошек или котов между собой в квартире

Коты и кошки — своенравные животные, которые часто показывают свой характер не только хозяевам, но и другим пушистым соседям по квартире. Постоянные ссоры котов друг с другом могут навредить животным психологически и физически. Нужно обязательно решить, как же подружить животных.

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"Рамблер" рассказывает, как избежать перепалок между котами или кошками, если они живут вместе.

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Почему конфликтуют

Будет ли мирным совместное проживание двух котов или кошек, часто зависит от пола питомцев. К примеру, если вы завели двух самцов и при этом не кастрировали их, то они начнут активно метить территорию и драться за нее. Кроме того, чем дольше питомец живет в одиночку, тем сложнее ему будет привыкнуть к новому соседу и разделить с ним свое пространство.

Основные причины того, что кошки не могут ужиться друг с другом:

Страх. Кот или кошка не знают, чего ожидать от нового соседа, а потому защищают себя, проявляя агрессию.

Территориальная агрессия. Если кот или кошка долго проживают в квартире, то, увидев нового неожиданного жителя, они начинают "предъявлять" им территориальные претензии.

Несовместимость темпераментов. К примеру, взрослого спокойного питомца раздражает несдержанность котенка.

Неуместная реакция хозяина. Когда хозяин дает своим котам или кошкам лакомство после драки, то они начинают думать, что их хвалят. Стоит показать свое неодобрение, например прикрикнуть на животных.

Дело в том, что представители семейства кошачьих охотятся не в стаях, как собаки, а в одиночку. Именно поэтому они не привыкли к компании. Чтобы показать свое недовольство, кот будет не только драться с новым соседом, но и мочиться в неположенных местах, метить обувь, драть обои и шторы.

Как подружить животных

Чтобы между старым и новым питомцами не возникла моментальная неприязнь, на первом этапе стоит придерживаться следующих правил:

Принесите новое животное в квартиру в переноске.

На некоторое время лучше поселите новичка в отдельной комнате, а старому коту оставьте его игрушку или подстилку. Так он быстрее привыкнет к новому кошачьему запаху.

Когда животные привыкнут друг к другу, новичка можно будет выпустить. Но ни в коем случае не закрывайте комнату, в которой он жил до этого. Кот должен знать, что у него есть безопасное место, где можно спрятаться.

Оборудуйте зоны для кормления и сна в разных местах. Важно, чтобы дороги кошек не пересекались. Тогда они не будут драться за территорию.

У каждого кота должен быть свой лоток. Один лоток может негативно повлиять на отношения животных. К примеру, более взрослый питомец будет поджидать новичка у туалета и впоследствии запугивать его.

Когтеточек тоже должно быть несколько. Иначе питомцы начнут конфликтовать из-за того, кто первый из них поточит когти.

А чтобы дружба между питомцами укрепилась, постарайтесь делать следующее: