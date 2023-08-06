Пять важных правил заморозки урожая на зиму

Ягоды, фрукты и овощи с огорода полезнее купленных в магазине – жаль, что они растут не круглый год. Но если их правильно заморозить, они почти не теряют полезных свойств и вкусовых качеств. Разбираемся в тонкостях хранения урожая в морозилке.

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С грядки – на холод

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Заморозка позволяет сохранить в овощах, фруктах и ягодах большую часть витаминов и микроэлементов. При этом важно не растерять их в промежутке между сбором и отправкой в холод. Не стоит долго хранить урожай, все должно быть максимально быстро: собрали – заморозили.

Правда, перед этим стоит провести "фейс-контроль" и отобрать для продукты без повреждений и признаков гниения. Также необходимо сполоснуть их в воде и дать немного обсохнуть на бумажном или хлопковом полотенце, чтобы вместо урожая не получился ледяной ком.

Разобрать по назначению

Если нужно заморозить ягоды, зеленый горошек и другие мелкие продукты так, чтобы они не прилипали друг к другу, надо разложить их на подносе в один слой и убрать в морозилку. После того, как они подмерзнут, переложить в пакет.

В пюреобразном виде можно заморозить смузи, супы, ягоды, фрукты и овощи. Любителям фаршированных перцев стоит отправить в холод заготовки для блюда. У самих овощей надо срезать шляпки, удалить семена и перепонки, а затем сложить друг в друга, сформировав "пирамидку". В таком виде перцы можно сложить рядами в пакет и убрать в морозилку.

Сохранить аромат

Продукты впитывают запахи даже в замороженном виде. Чтобы от помидоров не несло рыбой, а от клубники – грибами, стоит упаковывать каждый продукт в два плотных пакета для заморозки. Либо хранить в герметичных контейнерах.

Распределить запасы

Ягоды, фрукты и овощи лучше замораживать небольшими порциями – в отдельных пакетах или контейнерах, чтобы использовать сразу весь объем. Это необходимо, так как продукты нельзя подвергать повторной заморозке – ухудшается их качество и повышается риск роста бактерий.

Пюреобразную массу можно распределить по пакету, сформировав пластину, а затем прочертить на ней тупой стороной ножа отдельные дольки. После заморозки их будет удобно отламывать.

Без маркировки – никуда!