8 лайфхаков для ленивой уборки, о которых вы не знали

Достаточно лишь немного изменить подход к уборке и быту, чтобы высвободить уйму времени. Следующие восемь секретов помогут в этом преуспеть. А если у вас есть свои секреты ленивой чистоты в доме, обязательно делитесь в комментариях!

© Super.ru

Замочите насадку для душа на ночь

Видео дня

Насадка для душа — одна из самых капризных в уборке вещей. Отмыть ее от известкового налета не так просто, как хотелось бы. Может показаться, что попытки избавиться от загрязнений тщетны, если вы не слышали о следующем лайфхаке: наведите раствор уксусной или лимонной кислоты в небольшой емкости и оставьте в ней насадку на ночь. Кислота растворяет известковый налет и делает его мягким. Так же можно использовать и специальное моющее средство.

Откажитесь от твердого мыла

После использования кускового мыла вы можете почувствовать невидимый налет на своих руках, словно оно смылось не до конца. Он же остается на поверхностях ванной комнаты, правда, со временем становится видимым. Еще как! Стоит перейти на жидкое мыло и гель для душа, и вы забудете, каково это — оттирать ванну от противного налета. Для чистоты будет достаточно распылить моющее средство и сполоснуть его через время.

Проще накрыть, чем отмыть

Этот универсальный совет применим везде, что перед жаркой, что перед самостоятельным педикюром: перед потенциально «грязными» домашними делами позаботьтесь о том, чтобы защитить поверхности чем-нибудь ненужным — газетами, журналами, старыми пакетами. Это заметно упростит дальнейшую уборку. Ничего не придется отмывать. Главное, не забывать о безопасности: не раскладывайте бумагу слишком близко к плите во избежание возгорания.

Читайте инструкцию

Большинство средств для духовок и плит нужно нанести и забыть. Точнее, оставить на достаточно долгое время — производители пишут об этом в инструкции, но многие отчаянные домохозяйки предпочитают этот этап пропускать. И зря! Уборка станет в разы легче и приятнее, если не спешить смывать моющее средство.

Заставьте технику работать

Роботом-пылесосом в доме давно никого не удивишь. Но стандартной уборки, заложенной в программу, бывает объективно недостаточно, а пылесосы с моющей функцией нередко оставляют после себя комочки влажной пыли — получается не уборка, а одно расстройство. Не спешите брать мытье полов на себя! Лучше заставьте технику отработать повторно. После двух стандартных уборок пыли переходите к мытью — пылесос протрет уже чистый пол, а вам останется позаботиться только о труднодоступных углах.

Разровняйте белье после стирки

На глажку постельного белья уходит уйма времени, а спать на измятом не хочется? Лучше уделите белью время сразу же после стирки: развесьте его максимально ровно — при недостатке места лучше сложить простынь и пододеяльник в два-три раза, чем сушить с провисшими «воланами». Затем возьмитесь с двух концов полотна и немного натяните. Начинайте с краю и пройдитесь так по всей длине — высохшее в таком виде белье будет максимально гладким, а аккуратно сложенное в шкафу разгладится окончательно.

Мойте посуду сразу же

Один вид горы грязной посуды отбивает всяческое желание ее мыть. Да и в переполненной раковине процесс идет медленнее обычного — не только потому, что частички пищи успели присохнуть, а жир — застыть, споласкивать приборы в такой обстановке неудобно: приходится следить, чтобы не забрызгать водой всю кухню, и аккуратно разбирать завалы, чтобы ничего не разбить. Попробуйте мыть каждую тарелку, кружку или столовый прибор сразу же, и вы заметите, что в вашем доме не бывает грязной посуды.

Закройте жалюзи