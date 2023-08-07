Моя кошка часто чихает: возможные причины и что делать

Кошка много чихает и не может остановиться! Это плохой знак? Должно ли чихание у кошек вызывать беспокойство? Разберемся.

Чихание - это рефлекс, который обычно срабатывает в первую очередь, когда раздражаются ноздри из-за присутствия, например, пыли, дыма, шерсти, определенных запахов и т.д. Зуд и даже простое движение иногда также могут спровоцировать чихание.

Видео дня

Чихание кошек точно такое же, как и у нас бывает: непроизвольное, внезапное и взрывное выделение воздуха через рот и нос. Расскажем, почему кошки чихают, в том числе о наиболее частых причинах и симптомах, которые в некоторых случаях, возможно, должны вас насторожить.

Кошки, как и мы, непроизвольно чихают, когда их ноздри по какой-либо причине раздражаются. Периодическое чихание без дополнительных симптомов - это нормально и не должно вас беспокоить.

Когда чихание возникает по любой из этих или аналогичных причин, оно совершенно безвредно, и вам вообще не о чем беспокоиться. В этих случаях кошка периодически чихает, как если бы вы могли это сделать сами.

Однако, если чихание часто повторяется и, прежде всего, если у вашей кошки проявляются другие сопутствующие симптомы, вам следует подумать, что с ней что-то не так, например, это может быть инфекция, и вы должны держать ее под наблюдением или даже отвезти к ветеринару в качестве меры предосторожности.

Тревожные сигналы

Мы уже говорили, что время от времени кошка чихает нормально, но не постоянно. Это первый признак, который должен насторожить вас.

Конечно, дело не в том, что существует нормальная частота чихания, которая может быть применима ко всем представителям семейства кошачьих, поскольку естественным образом некоторым это дается легче, чем другим.

Кроме того, также важно учитывать внешние факторы. К примеру, вы тщательно убираете квартиру, и поднимаете при этом много пыли. В такие дни вполне объяснимо, что кошка может чихать больше, чем нужно.

Таким образом, мы имеем в виду ситуацию, когда вы замечаете, что ваша кошка чихает чаще, чем обычно, и без какой-либо очевидной причины для этого.

Помимо увеличения частоты чихания, вам также следует остерегаться появления других возможных симптомов, таких как, например (но не только):

Затрудненное дыхание;

Кашель;

Чихание с кровью;

Лихорадка;

Слабость;

Одышка;

Апатия;

Потеря аппетита;

Потеря веса;

Выделения из носа желтоватого или зеленоватого цвета;

Выделения из глаз;

Опухшие или покрасневшие глаза;

Шерсть в плохом состоянии;

Рвота;

Диарея.

Все эти симптомы, а также чихание могут указывать на то, что у кошки есть какие-то проблемы со здоровьем. В таких случаях наиболее целесообразным будет отвезти пушистика к ветеринару на обследование.

Возможные причины чрезмерного чихания у кошек

Наиболее распространенные причины, по которым кошка чихает чаще, чем обычно, следующие:

Раздражение. Чистящие средства, специи, табачный дым, духи - существует множество раздражающих факторов, которые могут вызвать у кошки приступ сильного чихания, особенно если она особенно чувствительна к ним.

Вирусные, бактериальные или грибковые инфекции. Инфекции вирусного или бактериального происхождения являются одной из наиболее частых причин чихания у кошек. Калицивирус кошек, герпесвирус или хламидиоз, среди многих других, могут вызывать чихание в дополнение к другим симптомам, на которые мы рекомендуем обратить внимание.

Проблемы с зубами. Чихание также может быть симптомом проблемы с полостью рта, поскольку иногда бактерии попадают в носовые ходы. Другие возможные признаки этого типа заболеваний - такие симптомы, как неприятный запах изо рта, боль во время еды или воспаление десен.

Аллергия. Аллергия у кошек, будь то экологическая, пищевая или иная, также может вызывать чихание. В этом случае у кошки, вероятно, также появятся покраснение кожи, зуд, сыпь и даже алопеция.

Посторонние предметы. Наконец, кошка также может постоянно чихать из-за присутствия постороннего предмета, который раздражает ее носовую полость и который не может быть удален. Например, трава, небольшая веточка, волоски, пух и другие.

Лечение и уход

Если ваша кошка много чихает без очевидной причины, вам лучше отвезти ее к ветеринару, тем более если у нее появятся дополнительные симптомы, подобные тем, которые мы упомянули. Лечение чихающей кошки будет полностью зависеть от того, в чем ее проблема, поэтому нет однозначного ответа на вопрос, что делать в этих случаях.

Например, инфекции могут потребовать приема антибиотиков, в то время как аллергия может включать прием антигистаминных препаратов и, возможно, изменение рациона кошки, дегельминтизацию или другие меры.

Поэтому мы советуем вам обратиться к надежному специалисту. А пока позаботьтесь о рационе своей кошки (может быть хорошей идеей предложить ей влажный, вкусный и легкоусвояемый корм) и предложите ей комфортную и непринужденную обстановку.