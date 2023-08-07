Укусила собака: что делать, первая помощь при укусе
Собаки — очень дружелюбные и преданные животные, но иногда могут быть опасны для чужих людей. Особенно часто это случается, если незнакомец приходит в гости к хозяевам в первый раз. Будьте аккуратны и не дразните собаку, так как животные мелких пород тоже могут быть агрессивны. Гораздо опаснее укус бродячей собаки, так как у нее нет паспорта заболеваний и информации о прививках.
О том, что делать и как оказать первую помощь при укусе собаки, — в материале “Рамблера”.
Если вас укусила домашняя собака, то попросите у ее владельца паспорт и календарь прививок. В случае наличия необходимых штампов, рану нужно только промыть и наблюдать за ней. Если укусила неизвестная собака на улице, придется сразу же ехать в травмпункт.
Первая помощь при укусе
Нужно освободить место укуса от одежды и промыть его мыльной водой. Для этого рекомендуется использовать хозяйственное мыло, так как в нем содержится щелочь, нейтрализующая вирус бешенства. Промывание нужно проводить в течение 10-15 минут. Если ни воды, ни мыла рядом не оказалось, то рану нужно протереть антисептическими салфетками.
Если рана глубокая, не спешите останавливать кровь — вместе с ней выйдет часть слюны, и вирус не сможет проникнуть в организм. Когда рана затянется, промойте и обработайте место вокруг нее антисептическим средством. Наложите на нее повязку и обратитесь к врачу.
В том случае, если рана оказалась очень серьезной и кровь не останавливается, то нужно вызывать скорую помощь.
Что делать после укуса
Так как укус собаки может иметь разные последствия: от нагноения до инфицирования бешенством и столбняком, то нужно внимательно выслушать рекомендации лечащего врача. В травмпункте обработают рану и зашьют ее при необходимости. А уже после этого врач даст рекомендации и назначит вакцинацию и прием антибиотиков.
Если раньше вакцинация от бешенства была действительно долгой и проводилась каждый день, то современные препараты предполагают менее длительное использование. Лекарство вводят в первый день, потом на третьи, седьмые, 14, 30 и 90 сутки — шесть раз. Если бездомная собака часто появляется в районе, то можно понаблюдать за ней — если она не умерла в течение 10 дней, вакцинацию можно прекратить.