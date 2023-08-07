Укусила собака: что делать, первая помощь при укусе

Собаки — очень дружелюбные и преданные животные, но иногда могут быть опасны для чужих людей. Особенно часто это случается, если незнакомец приходит в гости к хозяевам в первый раз. Будьте аккуратны и не дразните собаку, так как животные мелких пород тоже могут быть агрессивны. Гораздо опаснее укус бродячей собаки, так как у нее нет паспорта заболеваний и информации о прививках.

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О том, что делать и как оказать первую помощь при укусе собаки, — в материале “Рамблера”.

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Если вас укусила домашняя собака, то попросите у ее владельца паспорт и календарь прививок. В случае наличия необходимых штампов, рану нужно только промыть и наблюдать за ней. Если укусила неизвестная собака на улице, придется сразу же ехать в травмпункт.

Первая помощь при укусе

Нужно освободить место укуса от одежды и промыть его мыльной водой. Для этого рекомендуется использовать хозяйственное мыло, так как в нем содержится щелочь, нейтрализующая вирус бешенства. Промывание нужно проводить в течение 10-15 минут. Если ни воды, ни мыла рядом не оказалось, то рану нужно протереть антисептическими салфетками.

Если рана глубокая, не спешите останавливать кровь — вместе с ней выйдет часть слюны, и вирус не сможет проникнуть в организм. Когда рана затянется, промойте и обработайте место вокруг нее антисептическим средством. Наложите на нее повязку и обратитесь к врачу.

В том случае, если рана оказалась очень серьезной и кровь не останавливается, то нужно вызывать скорую помощь.

Что делать после укуса

Так как укус собаки может иметь разные последствия: от нагноения до инфицирования бешенством и столбняком, то нужно внимательно выслушать рекомендации лечащего врача. В травмпункте обработают рану и зашьют ее при необходимости. А уже после этого врач даст рекомендации и назначит вакцинацию и прием антибиотиков.