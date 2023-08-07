Как помочь собаке в жару: что категорически нельзя делать

Для многих людей жаркая погода становится настоящим испытанием, особенно если в квартире нет кондиционера. Жара провоцирует сонливость, не дает сконцентрироваться, а все привычные дела становится выполнять в разы сложнее. Неудивительно, что жара оказывает пагубное воздействие не только на людей, но и на животных – в частности, на собак. Если у вас есть четвероногий друг, наверняка вы не раз задавались вопросом – как помочь собаке в жару. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера».

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Собака и жара: как помочь перенести тепловой удар

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Нередко случается так, что хозяева забывают позаботиться о питомце в жару. Это приводит к нежелательным последствиям, а именно к тепловому удару у пса. Какие признаки указывают на солнечный удар:

• Вялость

• Повышенное слюноотделение

• Затуманенный взгляд

• Отсутствие аппетита

• Тяжелое дыхание с хрипом и свистом

• Рвота, судороги, понос

• Потеря координации движений

• Температура выше 40 градусов

Если вы заметили эти симптомы у питомца, необходимо немедленно ему помочь. Прежде всего отнесите собаку в прохладное место. Затем снимите с питомца ошейник и другие аксессуары, чтобы они не препятствовали дыханию животного. Далее постарайтесь снизить температуру тела собаки. Для этого намочите прохладной водой лапы, живот и уши питомца, также их можно обернуть влажной прохладной тканью. Однако использовать лед или слишком холодную воду запрещено – резкое охлаждение противопоказано.

Дайте питомцу прохладной воды, но не позволяйте пить слишком много. После этого следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

Случается так, что собака не сталкивается с тепловым ударом, но все равно чувствует себя нехорошо. В такой ситуации важно действовать грамотно и не навредить любимцу. Вот, что категорически нельзя делать с питомцем в жару.

Гулять под открытым солнцем

Многие владельцы четвероногих игнорируют эту рекомендацию, считая, что 15-минутная прогулка на солнце не навредит собаке. Однако это большое заблуждение. Если температура воздуха выше +30 градусов, важно избегать долгих прогулок и нахождения под открытым солнцем. Оптимальней всего выгуливать собаку рано утром или поздним вечером, когда солнце наименее активно.

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В пиковые часы жары собака может не только получить тепловой удар, но также обжечь подушечки лап об асфальт. Если вы не можете изменить график прогулок с собакой, старайтесь выбираться с питомцем в тенистые парки и скверы, где много деревьев. В таких местах температура воздуха обычно чуть ниже, чем в каменных джунглях города. Обязательно возьмите с собой на прогулку с питомцем бутылку воды, чтобы напоить питомца.

Стричь собаку наголо

Вопреки распространенному мнению, шерсть не усугубляет состояние питомца. Напротив, шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Отсутствие шерсти или короткая стрижка увеличивает шанс пса столкнуться с тепловым ударом и ожогами. Поливать собаку водой в жару также не рекомендуется: дело в том, что, когда вода начинает испаряться, возникает водяная баня, что лишь ухудшает состояние животного.

Чтобы помочь собаке, почаще вычесывайте подшерсток, а также периодически смачивайте лапы и нос любимца прохладной водой.

Оставлять собаку в машине

Если в жару вы отлучаетесь из машины на несколько минут, обязательно берите собаку с собой. Салон автомобиля в жаркую погоду превращается в настоящий парник. Приоткрытое окно не поможет питомцу освежиться. Халатность в данном случае может обернуться летальным исходом. Не рискуйте жизнью своей собаки и не оставляйте ее в машине на жаре.

Оставлять собаку дома без свежего воздуха

Лишь единицам удается быть со своими собаками 24 часа в сутки. Чаще всего, уходя на работу, люди оставляют питомцев в квартире. Если это ваш случай, а за окном жара, убедитесь в том, что к собаке поступает свежий воздух. Включите кондиционер, а если его нет, оставьте приоткрытыми форточки. Если же вы оставляете открытыми двери балкона, сделайте так, чтобы собака не могла проникнуть на балкон.

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В случае, если окна квартиры выходят на солнечную сторону, прикройте их шторами – так температура в квартире будет ниже. Еще один лайфхак – оставьте на полу несколько мокрых полотенец, они помогут псу освежиться.

Не менять воду в миске

Как и человек, в жару собака потребляет в разы больше воды, чем в более прохладную погоду. Именно поэтому важно следить за тем, чтобы миска с водой всегда была полной. Если вы надолго оставляете питомца одного, поставьте для него несколько глубоких мисок с водой. Вы можете положить в воду кубики льда – лед позволит на некоторое время сделать воду прохладной.

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Особенности питания собаки в жару

В жару у животных нередко снижается аппетит, и это абсолютно нормально. Однако существует несколько правил, которые позволят собаке сбалансированно питаться и получать все необходимые полезные вещества из еды, несмотря на погоду:

• Кормите собаку рано утром и поздно вечером

• Если собака оставляет корм в миске, временно сократите объем порции

• Перейдите на рацион категорией выше – так пес получит больше полезных веществ

• Не ругайте собаку за то, что она мало ест

• Угощайте питомца полезными лакомствами